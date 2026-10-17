¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un clima dispar para este domingo del Día de la Madre en el NOA, con lluvias y marcas variables que afectarán los festejos familiares.
- El tiempo oscilará entre los -2 °C y más de 20 °C; Santiago del Estero y La Rioja tendrán cielo seco, mientras que Tucumán, Salta y Jujuy registrarán lluvias.
- La inestabilidad climática obligará a numerosas familias a modificar sus planes de reuniones al aire libre, optando por espacios cubiertos en las capitales del NOA.
El noroeste argentino registrará condiciones diversas este fin de semana, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que en algunas regiones prevalecerán las bajas condiciones de humedad, en muchas habrá precipitaciones con diferente intensidad y frecuencia. Las temperaturas también se abrirán como un abanico porque, mientras que algunas zonas tendrán temperaturas bajo cero, otras alcanzarán a superar los 20 °C para el Día de la Madre.
Pronóstico para Catamarca
La capital de Catamarca tendrá una tarde de domingo lluviosa, pero durante las horas del almuerzo se podrá disfrutar al aire libre. Se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C, así que quizás se precise un abrigo. Habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante todo el día. El norte, hacia Antofagasta de las Sierras, tendrá una temperatura más baja. La mínima, durante la madrugada, será de -2 °C y la máxima alcanzará los 16 °C apenas. Todo el día tendrá ráfagas de viento de hasta 78 kilómetros por hora, pero no hay probabilidad de precipitaciones. El sur de la provincia tiene un pronóstico similar al de la capital, con lluvias por la tarde y una máxima de 20 °C, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Pronóstico para Jujuy
San Salvador de Jujuy espera un domingo mayormente lluvioso. Las probabilidades de precipitación irán del 10% al 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde. La temperatura máxima llegará a 16 °C. Mientras tanto, la zona oeste, como Rinconada, tendrá un Día de la Madre libre de lluvias con una gran amplitud térmica. El domingo por la madrugada el cielo se despejará y la temperatura bajará a -2 °C. Por la tarde, la máxima llegará a 22 °C y la noche seguirá cálida. Habrá ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. La zona de Humahuaca, por otra parte, se caracterizará por tener un domingo ventoso con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 21 °C.
Pronóstico para La Rioja
La zona este, con la capital como representante, tiene probabilidades de precipitaciones casi nulas. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día y la temperatura irá de los 11 °C a los 20 °C. En Famatina, al norte, después de un sábado lluvioso, el Día de la Madre no tendrá precipitaciones y las probabilidades de ocurrencia estarán en el 0%. La temperatura será agradable y llegará a 19 °C con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. En el sur de la provincia, la temperatura rondará los 10 °C en su indicador más bajo y los 21 °C en el caso del más alto. Habrá ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora.
Pronóstico para Salta
La zona montañosa, al oeste de Salta, se caracterizará por tener un domingo de gran amplitud térmica con una variación entre los 2 °C y los 21 °C. No hay probabilidad de precipitaciones, salvo por la mañana, que se mantendrá en el 10%. Habrá ráfagas durante todo el día de hasta 59 kilómetros por hora. En el extremo este, Rivadavia tiene un pronóstico alentador para quienes quieran salir al aire libre porque, pese a que estará mayormente nublado, la tarde será cálida, la mínima será de 14 °C y no lloverá. La capital sí tiene probabilidad de precipitaciones de hasta un 40% para la madrugada, la mañana y la tarde del domingo, y la temperatura más elevada será de 16 °C.
Pronóstico para Santiago del Estero
Santiago del Estero podrá sacar las mesas del almuerzo al patio, porque se espera que el domingo alcance una temperatura máxima de 18 °C y las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en el 0%. Los vientos serán leves. En el noreste de la provincia, Copo tendrá características similares, pero con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia el sudoeste, Atamisqui repetirá las condiciones de la capital, con vientos leves durante toda la jornada.
Pronóstico para Tucumán
San Miguel de Tucumán atravesará un Día de la Madre lluvioso: por la mañana y la tarde habrá lluvias aisladas y, por la noche, lloviznas con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%. La temperatura máxima se dará por la tarde, cuando el termómetro indique 18 °C. Al noroeste, Tafí del Valle vivirá condiciones disímiles porque, pese a que también habrá lluvias aisladas por la mañana y la tarde, la temperatura será mucho más baja y apenas tocará los 12 °C, después de una mínima de 2 °C. El sur tucumano, en la zona aledaña a Concepción, tendrá una tarde de domingo lluviosa, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. El resto del día, se mantendrá más baja. La temperatura escalará hasta los 20 °C y habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora toda la jornada.