¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

Pronóstico para Catamarca

La capital de Catamarca tendrá una tarde de domingo lluviosa, pero durante las horas del almuerzo se podrá disfrutar al aire libre. Se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C, así que quizás se precise un abrigo. Habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante todo el día. El norte, hacia Antofagasta de las Sierras, tendrá una temperatura más baja. La mínima, durante la madrugada, será de -2 °C y la máxima alcanzará los 16 °C apenas. Todo el día tendrá ráfagas de viento de hasta 78 kilómetros por hora, pero no hay probabilidad de precipitaciones. El sur de la provincia tiene un pronóstico similar al de la capital, con lluvias por la tarde y una máxima de 20 °C, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.