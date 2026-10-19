Los subsidios amortiguan la suba de la tarifa de electricidad

¿Cómo están las tarifas del servicio de electricidad de Tucumán respecto de otras jurisdicciones de la Argentina? Si se toma el precio promedio nacional de una factura para una familia de clase media, que consume un promedio de 256 kWh/mes, Tucumán está por debajo de la media nacional, con una factura promedio de $87.049, por debajo de la media nacional y es la menos onerosa del NOA, indica el relevamiento del IIEP (UBA-Conicet). En las puntas se encuentran Edenor que, para la prestación del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la misma boleta promedia los $58.280, mientras que, en el otro extremo, se ubica Neuquén, con una media de $159.271. “La La dispersión se relaciona con características propias del servicio, carga impositiva y anomalías regulatorias que alteran la tarifa”, indica Alejandro Einstoss, coordinador del Instituto de la UBA. “En el caso tucumano, hay una alta concentración de clientes y eso es una de las causas de que el costo de la tarifa esté por debajo de la media nacional”, detalla.