La preocupación de los comerciantes tucumanos antes del Día de la Madre: “A veces cerramos caja en cero”

El Día de la Madre encuentra al comercio de Tucumán en un escenario complicado. A las dificultades económicas y la caída del consumo se sumaron las lluvias de los últimos días, que afectaron el movimiento en los locales durante una semana clave para las ventas. Frente a este panorama, los comerciantes esperan que las compras de último momento permitan mejorar los resultados.