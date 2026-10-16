La preocupación de los comerciantes tucumanos antes del Día de la Madre: “A veces cerramos caja en cero”
Resumen para apurados
- Comerciantes de Tucumán alertan por muy bajas ventas antes del Día de la Madre debido a la crisis y las lluvias, según informó la titular de la Cámara de Comercio local.
- Ante la caída del consumo y días con caja en cero, los locales extienden sus horarios y ofrecen financiación sin interés o promociones para captar compras de último momento.
- Altos costos operativos y competencia online amenazan la viabilidad de los locales, que ven en las ventas de fin de año un indicador clave para evitar cierres y despidos.
El Día de la Madre encuentra al comercio de Tucumán en un escenario complicado. A las dificultades económicas y la caída del consumo se sumaron las lluvias de los últimos días, que afectaron el movimiento en los locales durante una semana clave para las ventas. Frente a este panorama, los comerciantes esperan que las compras de último momento permitan mejorar los resultados.
“Hay muy bajas ventas. A veces cerramos caja en cero, no hay ventas, y la verdad que es una preocupación constante”, advirtió a LA GACETA Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, al describir la situación que atraviesa el sector.
La dirigente señaló que el movimiento comercial todavía está por debajo de las expectativas para esta fecha, considerada una de las más importantes del calendario, después de Navidad. Por eso, los negocios buscan atraer a los clientes con promociones, descuentos y alternativas de financiación.
Como parte de esa estrategia, los comercios que participan de la campaña atenderán este viernes y el sábado de 9 a 21, con el objetivo de ofrecer más posibilidades para realizar las compras. La extensión horaria también busca facilitar las visitas en un contexto de inestabilidad climática.
“Esperemos que haya mayor movimiento comercial”, expresó Coronel, quien reconoció que las precipitaciones tuvieron un efecto negativo sobre la actividad. Según explicó, los comerciantes consultan entre sí para evaluar el nivel de ventas y coinciden en la preocupación por la falta de clientes.
Promociones y financiación para cuidar el bolsillo
En un contexto en el que los consumidores cuidan cada vez más sus gastos, las facilidades de pago se convirtieron en una herramienta importante para incentivar las compras. Coronel destacó que los comercios ofrecen financiación sin interés, descuentos por pago en efectivo y promociones especiales en distintos rubros.
“Cuidar el bolsillo es fundamental. Mucha gente opta por pagar con tarjeta de crédito o con alguna entidad financiera”, explicó.
Entre los regalos más elegidos para el Día de la Madre se encuentra la indumentaria, con opciones como camisas, pantalones, sacos y zapatillas. También aparecen los perfumes y los artículos de decoración, un rubro que, según la titular de la Cámara, comienza a ganar espacio entre quienes buscan alternativas diferentes a los regalos tradicionales.
Por el momento, la entidad todavía no cuenta con datos que permitan establecer cuánto gastará en promedio cada cliente. Coronel indicó que ese balance se realizará después de la celebración, cuando puedan analizar el movimiento registrado durante el fin de semana.
El desafío de sostener los comercios
La preocupación del sector va más allá de una fecha puntual. Coronel advirtió que los altos costos de funcionamiento y la baja facturación obligan a muchos comerciantes a tomar decisiones para sostener sus negocios. “Es muy difícil sostener un negocio con tantos aumentos, tantos costos y la facturación muy baja”, afirmó.
En ese escenario, algunos locales reducen sus estructuras, otros recortan personal y también hay comerciantes que optan por mudarse a zonas con menores costos. La dirigente reconoció que, en determinados casos, la situación termina con el cierre de los negocios.
A estas dificultades se suma la competencia de las compras por internet y de los productos importados, frente a los cuales los comercios tradicionales encuentran obstáculos para competir en precios.
Coronel explicó que el sector ya trabaja para adaptarse a las nuevas formas de consumo y explorar alternativas de venta virtual. Sin embargo, remarcó que la estrategia de los negocios locales pasa también por ofrecer una atención personalizada, financiación y productos que respondan a las preferencias de los clientes.
Las expectativas para fin de año y 2027
La Cámara de Comercio también comenzó a analizar propuestas para las ventas de fin de año y alternativas para afrontar enero y febrero, meses que suelen registrar una menor actividad.
Según Coronel, el desempeño comercial de diciembre será un indicador importante para evaluar las perspectivas de 2027. Mientras tanto, el sector mantiene la expectativa de que las próximas fechas especiales contribuyan a recuperar parte del movimiento perdido.
“Este año fue muy complejo, sigue siendo complejo para todos los comerciantes”, sostuvo la dirigente.