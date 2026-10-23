Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Profundo malestar

“Hasta la instalación de la consigna policial, cada vez que los perros ladraban, los dueños de casa se acercaban a vigilar con linterna y a verificar si ocurría algo. En esta ocasión no lo hicieron precisamente porque había un policía designado para cumplir esa tarea. Confiaron en que el Estado, que había asumido la custodia, la ejercería. Esa confianza fue defraudada: la presencia policial, lejos de proteger, desplazó la vigilancia que los propios moradores habrían ejercido”, indicaron.