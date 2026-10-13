Vacaciones 2027: cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica y viajar a Brasil

Brasil: cómo impactan el tipo de cambio y los paquetes turísticos

La evolución del real frente al dólar es uno de los factores que los turistas deben considerar al calcular los gastos de sus vacaciones en Brasil. Una apreciación de la moneda brasileña puede encarecer, en términos relativos, algunos consumos durante la estadía, aunque el impacto final también depende de la cotización utilizada para pagar y de los precios de cada servicio.