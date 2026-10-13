Vacaciones 2027: cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica y viajar a Brasil
Los alquileres en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar ya muestran diferencias según el destino y la quincena. En Brasil, la evolución del real y los precios de los paquetes turísticos suman variables al presupuesto para el verano.
Resumen para apurados
- Turistas argentinos proyectan sus vacaciones de verano 2027 comparando precios de alquiler en la Costa Atlántica y viajes a Brasil para planificar sus presupuestos.
- En la Costa Atlántica los alquileres bajan hasta 50% en febrero respecto a enero, mientras que en Brasil el costo final dependerá del tipo de cambio y los paquetes.
- La anticipación en las reservas y la variación cambiaria serán factores determinantes para el gasto total de los veraneantes de cara a la próxima temporada estival.
La planificación de las vacaciones de verano 2027 ya tiene sus primeras referencias de precios. Mientras Brasil continúa entre las alternativas elegidas por los turistas argentinos, los alquileres en la Costa Atlántica presentan valores que varían según la localidad, el tipo de propiedad y el período de estadía.
En ese escenario, elegir el destino y la fecha del viaje puede marcar una diferencia importante en el presupuesto.
Brasil: cómo impactan el tipo de cambio y los paquetes turísticos
La evolución del real frente al dólar es uno de los factores que los turistas deben considerar al calcular los gastos de sus vacaciones en Brasil. Una apreciación de la moneda brasileña puede encarecer, en términos relativos, algunos consumos durante la estadía, aunque el impacto final también depende de la cotización utilizada para pagar y de los precios de cada servicio.
Según los datos atribuidos a Despegar, las búsquedas para viajar entre diciembre y enero aumentaron un 32% interanual, con destinos como Maragogi y Cabo Frío entre las opciones mencionadas. Por su parte, Florianópolis y Río de Janeiro concentraron el 30,5% de las reservas locales registradas por Smiles.
Sin embargo, las consultas anticipadas mostraron otro comportamiento en algunos destinos. De acuerdo con cifras atribuidas a Booking, las búsquedas para Florianópolis disminuyeron un 16,6% y las de Bombinhas, un 15,2%, en comparación con el período anterior. Estos indicadores corresponden a métricas diferentes y deben interpretarse según el período y la metodología de cada plataforma.
En cuanto a los paquetes turísticos, las propuestas terrestres hacia el sur de Brasil parten de US$ 539 por persona, en base quíntuple, para viajar a Canasvieiras en febrero. En el caso de Camboriú, los valores alcanzan los US$ 729 por persona para la segunda quincena de enero.
También hay alternativas que combinan vuelos y traslados. Las propuestas grupales hacia Maceió y Maragogi, con opciones de salida desde Foz de Iguazú, comienzan en US$ 1.495 por persona en habitación triple. Los precios pueden variar según las fechas, los servicios incluidos y las condiciones de contratación.
El presupuesto del viaje no depende únicamente del transporte y el alojamiento. Los consumos diarios, las comidas y las actividades durante la estadía también inciden en el gasto total, por lo que conviene comparar el costo del paquete con el presupuesto necesario para permanecer en destino.
Cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica
En los destinos de la Costa Atlántica, las tarifas de alquiler presentan diferencias según la ubicación, la capacidad de la propiedad y la cercanía al mar. También cambia la modalidad de contratación: mientras algunas referencias se expresan en pesos, otras se publican directamente en dólares.
En Mar del Plata, los valores orientativos difundidos por el Colegio de Martilleros ubican el alquiler semanal de un departamento de dos ambientes desde $588.000. Como referencia, una estadía de dos semanas rondaría los $1.176.000 si se mantuviera esa tarifa, aunque el importe final puede variar según las condiciones del alquiler.
En San Bernardo, los departamentos de dos ambientes alcanzan los $900.000 semanales durante enero, según los valores consignados para la temporada. La comparación entre ambas localidades debe considerar que se trata de referencias que pueden corresponder a inmuebles y condiciones diferentes.
En los destinos de mayor valor inmobiliario, algunas propiedades se ofrecen en moneda estadounidense. En Pinamar, una casa de cinco ambientes cercana al mar se publica a US$ 4.600 para la segunda quincena de enero. En Costa Esmeralda, las viviendas de cuatro dormitorios presentan valores de entre US$ 5.500 y US$ 6.500 por quincena.
Estas cifras corresponden a ejemplos de propiedades y no representan necesariamente el precio promedio de cada localidad. La ubicación exacta, la cantidad de huéspedes, los servicios disponibles y las características del inmueble pueden modificar considerablemente el costo de la estadía.
Cuánto se puede ahorrar al alquilar en febrero
La fecha del viaje es otra variable que puede modificar el presupuesto. Los valores relevados para algunas propiedades muestran diferencias importantes entre la segunda quincena de enero y el mismo período de febrero.
En Villa Gesell, una propiedad con capacidad para ocho personas pasa de $2.630.000 en la segunda quincena de enero a $1.300.000 en la segunda mitad de febrero. La diferencia es de $1.330.000, equivalente a una reducción aproximada del 50,6%.
En Pinamar, una residencia para ocho huéspedes baja de US$ 4.600 en la segunda quincena de enero a US$ 2.700 en el mismo período de febrero. Esto representa una diferencia de US$ 1.900, equivalente a una disminución cercana al 41,3%.
En Costa Esmeralda, los valores de algunas viviendas pasan de US$ 5.500 en enero a US$ 3.400 en febrero. La diferencia alcanza los US$ 2.100, es decir, una reducción aproximada del 38,2%.
Los ejemplos muestran que viajar en febrero puede representar un ahorro considerable en determinadas propiedades. Sin embargo, las diferencias dependen de cada inmueble y de la disponibilidad para las fechas elegidas, por lo que es necesario comparar opciones equivalentes antes de reservar.
Para organizar las vacaciones de verano 2027, los turistas deberán considerar tanto el costo del alojamiento como los gastos de traslado y permanencia. En la Costa Atlántica, la elección de la quincena puede modificar significativamente el precio del alquiler, mientras que en Brasil el presupuesto dependerá, entre otros factores, de la evolución cambiaria y de los servicios contratados.