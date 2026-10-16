Salta dará un reintegro de hasta $150.000 a los turistas que visiten la provincia en el verano 2027: cómo acceder

El beneficio estará destinado a quienes contraten servicios turísticos adheridos al programa y viajen a Salta entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. De acuerdo con lo anunciado, el período para realizar las compras se desarrollaría entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, aunque todavía resta conocer las fechas exactas y el procedimiento para acceder al reintegro.