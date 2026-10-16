Salta dará un reintegro de hasta $150.000 a los turistas que visiten la provincia en el verano 2027: cómo acceder
El Gobierno de Gustavo Sáenz presentó Pre-Salta, un programa que busca incentivar el turismo durante el verano 2027. La iniciativa permitirá recuperar el 50% de los gastos en servicios turísticos contratados anticipadamente, con un tope de $150.000 por persona. Las fechas previstas para viajar, cómo funcionará el beneficio y qué falta definir.
Resumen para apurados
- El gobierno de Salta lanzó Pre-Salta para reintegrar hasta $150.000 a quienes viajen en el verano 2027, con el fin de incentivar el turismo y la economía provincial.
- El plan devolverá el 50% de las compras anticipadas mediante créditos para gastar en prestadores locales adheridos, entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.
- La medida busca asegurar reservas previas para hoteles y gastronomía; no obstante, el gobierno provincial aún debe definir las fechas y requisitos de inscripción.
El Gobierno de Salta lanzó Pre-Salta, un programa que permitirá acceder a un reintegro del 50% de las compras anticipadas de servicios turísticos, con un límite de $150.000 por persona. La propuesta apunta a impulsar la llegada de visitantes durante la temporada de verano 2027 y dinamizar la actividad económica en los distintos destinos de la provincia.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Gustavo Sáenz, como parte de una estrategia para fortalecer el sector turístico, estimular las reservas anticipadas y generar nuevas oportunidades para hoteles, restaurantes, excursiones y otros prestadores.
El beneficio estará destinado a quienes contraten servicios turísticos adheridos al programa y viajen a Salta entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. De acuerdo con lo anunciado, el período para realizar las compras se desarrollaría entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, aunque todavía resta conocer las fechas exactas y el procedimiento para acceder al reintegro.
Pre-Salta: cómo acceder al reintegro del 50%
Para obtener el beneficio, los turistas deberán contratar anticipadamente servicios turísticos incluidos en el programa. Una vez que se conozcan las condiciones operativas, los interesados podrán verificar cuáles son los prestadores adheridos y cómo deberán gestionar el crédito.
Por el momento, no se informó el mecanismo definitivo de inscripción ni los pasos que habrá que cumplir para solicitar el reintegro. Por eso, quienes tengan previsto viajar durante el verano deberán esperar la publicación de los detalles oficiales antes de realizar sus compras con la expectativa de recibir el beneficio.
Una de las particularidades de Pre-Salta es que el dinero no se devolverá en efectivo. El reintegro se otorgará mediante un crédito que podrá utilizarse durante la estadía en la provincia, en establecimientos y actividades turísticas que participen del programa.
Cuánto dinero se puede recuperar con Pre-Salta
El beneficio cubrirá el 50% de los gastos elegibles realizados por anticipado, hasta un máximo de $150.000 por persona. El monto dependerá del dinero que cada visitante destine a los servicios turísticos alcanzados por la iniciativa.
Por ejemplo, quienes realicen compras por $100.000 podrán obtener un crédito de $50.000. Si los gastos ascienden a $200.000, el beneficio será de $100.000. En cambio, para una contratación de $300.000, el reintegro llegará al tope de $150.000.
De esta manera, el programa busca incentivar la planificación anticipada de las vacaciones y, al mismo tiempo, promover nuevos consumos una vez que los turistas lleguen a Salta.
En qué se podrá utilizar el crédito turístico
El saldo obtenido podrá destinarse al consumo de servicios y actividades de prestadores adheridos, entre ellos restaurantes, excursiones, bodegas y otras propuestas turísticas.
La idea es que los visitantes puedan contratar determinados servicios antes de viajar y, posteriormente, utilizar el crédito para disfrutar de otras experiencias durante su estadía. Así, la iniciativa apunta a generar movimiento económico tanto en la etapa de planificación como durante las vacaciones.
Cuándo se podrá viajar y comprar con el beneficio
Según la información difundida durante la presentación, Pre-Salta estará vinculado con los viajes que se realicen entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. Las compras anticipadas, en tanto, están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026.
Sin embargo, todavía no se precisaron los días exactos habilitados para contratar los servicios, los requisitos para los beneficiarios ni el procedimiento para acreditar y utilizar el crédito.