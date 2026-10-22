La Campagnola frena la producción en Mar del Plata y suspende a 60 trabajadores

"Es una suspensión por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato Laboral", explicó Daniel Maggio, delegado de la planta industrial. En ese caso, el mecanismo que se aplica es que las asignaciones en dinero entregadas a los trabajadores durante las suspensiones mantienen un carácter no remunerativo porque el personal afectado no presta servicios por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o bien por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.