Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Era licenciado en Comunicación Social y tenía una vida entera ligada a la profesión. Conocido cariñosamente como "Julito" por sus colegas y amigos, trabajó en distintos medios de Tucumán y llevaba 15 años en LA GACETA, donde se ganó el respeto y el cariño de sus pares por su permanente alegría, su gran sonrisa y su compañerismo.