La Campagnola frena la producción en dos plantas de Mar del Plata y suspende a 60 trabajadores

Resumen para apurados
- La Campagnola frenará la producción en dos plantas de Mar del Plata y suspenderá a 60 operarios la próxima semana por la caída de ventas y la falta de materia prima.
- La medida se ampara en el artículo 223 bis tras un derrumbe del 90% en la pesca de caballa y la saturación de latas de atún importado en sus depósitos.
- El freno fabril expone la severa crisis del polo pesquero marplatense, amenazando la sustentabilidad operativa y el empleo formal en la industria conservera.
La Campagnola frena su producción en dos de sus plantas de Mar del Plata y suspenderá a al menos 60 trabajadores, a raíz de una acumulación de stock en el depósito debido a las bajas ventas y a la severa falta de magrú, la materia prima básica para la producción de las latas de caballa.
La firma controlada por el Grupo Arcor interrumpirá la operatividad de sus establecimientos Edison y Ayolas, a partir de la próxima semana y afectará sobre todo a los operarios registrados bajo convenio colectivo que emplea la firma en el puerto de la ciudad costera.
Hasta esta novedad, el personal desarrollaba su tarea con cierta normalidad a partir de los lomos de atún congelados que llegaban importados desde Ecuador. Además, la línea de producción se sostuvo activa mientras la flota fresquera de altura comenzaba a delinear la zafra de caballa.
Ese cambio se dio por una nueva estrategia desarrollada por la firma, la cual consistía en reemplazar al atún por la otra especie mencionada para darle continuidad operativa a la fábrica durante los meses siguientes.
No obstante, la temporada de caballa tuvo pésimos resultados, dado que no hubo regularidad en el acceso a la materia prima, mientras que en los depósitos latas de atún se multiplicaron ininterrumpidamente,
El sector prácticamente está en terapia intensiva, ya que los desembarques de la especie pelágica padecieron una caída de casi un 90% en relación con los registros alcanzados el año pasado.
La flota de barcos de altura también se encuentra en una agonía. Por ejemplo, "Floridablanca", el único buque que salió a pescar caballa, terminó desarmando su estructura y, de acuerdo a Revista Puerto, volvió a la merluza "hubbsi" como especie objetivo ante la magra temporada en altamar.
Asimismo, la situación de la compañía es muy distinta a la de las otras, dado que no trabaja con la anchoa de Rawson ni con la bonaerense, insumos que permiten producir tambores con anchoa salada o latas procesadas como sardinas. Dicho cuadro, limita sus alternativas para sostener la línea de producción en pie.
¿Cómo afecta a los empleados?
Los trabajadores de las plantas de Edison y Ayolas estarán afectados por el esquema legal aplicable para este tipo de interrupciones industriales.
"Es una suspensión por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato Laboral", explicó Daniel Maggio, delegado de la planta industrial. En ese caso, el mecanismo que se aplica es que las asignaciones en dinero entregadas a los trabajadores durante las suspensiones mantienen un carácter no remunerativo porque el personal afectado no presta servicios por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o bien por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.
"El porcentaje del salario que recibiremos durante la suspensión lo estamos negociando con la empresa", aclaró Maggio.
El caso de La Campagnola evidencia la crisis general que atraviesa el complejo pesquero marplatense, marcado por la caída acelerada de los desembarques, la escasez de materia prima en las plantas y los obstáculos crecientes para sostener la continuidad de la producción industrial.