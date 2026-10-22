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Del fútbol al espacio: los compañeros de Messi en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

Patti Smith, Studio Ghibli y la astronauta Christina Koch también serán distinguidos. Solo cuatro premiados hablarán y el capitán no estará entre ellos.

GALA. El Teatro Campoamor de Oviedo recibirá mañana a Messi y al resto de los ganadores de los Premios Princesa de Asturias.
GALA. El Teatro Campoamor de Oviedo recibirá mañana a Messi y al resto de los ganadores de los Premios Princesa de Asturias.
Por Redacción Deportes Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi recibirá mañana el Premio Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que distingue a referentes globales de diversas disciplinas.
  • La 46° edición del evento premiará también a Patti Smith, Studio Ghibli y la astronauta Christina Koch. La entrega será presidida por los Reyes de España y la princesa Leonor.
  • La distinción consolida el estatus de Messi fuera del ámbito deportivo, compartiendo un escenario internacional de alto prestigio con pioneros de la ciencia, el arte y la cultura.
Resumen generado con IA

Lionel Messi no estará solo mañana en el escenario del Teatro Campoamor. La edición 46° de los Premios Princesa de Asturias reunirá a una lista de galardonados tan diversa como prestigiosa, y la gala, que comenzará a las 13.30 de la Argentina, tendrá figuras de la música, la animación y la ciencia.

Una de las más convocantes es Patti Smith, premio de las Artes. Conocida como la “madrina del punk”, la cantante y poeta estadounidense saltó a la fama en 1975 con el álbum Horses. Sus dos recitales gratuitos en Asturias agotaron las entradas en pocos minutos, igual que el acto de Messi.

El estudio japonés Studio Ghibli, creador de algunas de las películas animadas más famosas del mundo, recibirá el premio de Comunicación y Humanidades. La astronauta estadounidense Christina Koch fue distinguida con el de la Concordia por su esfuerzo de superación y su aporte a la exploración espacial.

Ciencia, letras y semillas

El premio de Investigación Científica será para los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología que permite leer el genoma humano en un día.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, conocida como la “bóveda del fin del mundo” porque resguarda semillas para proteger la biodiversidad y la alimentación del planeta, ganó el de Cooperación Internacional. Completan la lista el escritor británico Julian Barnes, en Letras, y el historiador Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

Todos recibirán la distinción de manos de la princesa Leonor, en una ceremonia presidida por los Reyes de España. Solo cuatro premiados darán discursos y Messi no estará entre ellos.

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