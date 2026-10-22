Del fútbol al espacio: los compañeros de Messi en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

Lionel Messi no estará solo mañana en el escenario del Teatro Campoamor. La edición 46° de los Premios Princesa de Asturias reunirá a una lista de galardonados tan diversa como prestigiosa, y la gala, que comenzará a las 13.30 de la Argentina, tendrá figuras de la música, la animación y la ciencia.