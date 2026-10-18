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Doblete de Lionel Messi en la MLS: todos los récords que rompió en el triunfo de Inter Miami

El capitán argentino lideró la victoria 3-1 ante Atlanta United, alcanzó los 936 goles en su carrera y quedó a solo un partido de igualar su mejor racha histórica lograda en España.

Lionel Messi: los récords que logró tras su doblete
Lionel Messi: los récords que logró tras su doblete
Por Redacción Deportes 18 Octubre 2026

Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la Major League Soccer (MLS) al convertir un brillante doblete en la victoria por 3-1 de Inter Miami frente a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium.

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Con esta actuación en la fecha 30, el delantero argentino extendió a 14 su racha de partidos consecutivos convirtiendo o asistiendo. De este modo, el capitán del conjunto de Florida afianzó a su equipo en la pelea por los playoffs y quedó a un solo encuentro de empatar su récord histórico de participaciones directas en goles logrado en Barcelona.

El encuentro en suelo georgiano tuvo al rosarino como gran protagonista en el complemento. Tras la apertura del marcador por parte de Germán Berterame antes del descanso, Messi resolvió el pleito en cuatro minutos: anotó a los 56 con una maniobra individual de zurda y sentenció el segundo a los 60 tras culminar un contraataque asistido por Luis Suárez. Fafa Picault descontó de penal para el local sobre el final.

Una racha imparable que persigue la marca de Barcelona

Con las dos conquistas obtenidas en la jornada, Lionel Messi acumuló 14 encuentros seguidos generando goles para Inter Miami, registra 16 tantos y ocho asistencias. Esta marca lo coloca a un solo juego de igualar su récord personal de 2011 en Barcelona, cuando encadenó 15 partidos consecutivos sumando 17 goles y nueve asistencias.

Si el atacante argentino convierte o asiste ante New York Red Bulls, alcanzará esa histórica marca lograda en Europa a los 39 años. De mantener su nivel durante dos fechas seguidas, superará su propio récord en una etapa brillante que asombra a Estados Unidos.

Las cifras históricas que dejó el doblete en Estados Unidos

El impacto estadístico del paso de Lionel Messi por la MLS sigue rompiendo marcas globales. Con las dos anotaciones ante Atlanta United, el rosarino llegó a los 936 goles oficiales en su carrera (672 en Barcelona, 32 en PSG, 106 en Inter Miami y 126 en la Selección Argentina) y alcanzó 1.363 contribuciones directas a gol en más de 1.180 partidos.

También el capitán de las "Garzas" se consolidó como máximo goleador de la temporada 2026 de la MLS con 25 tantos, superando a Petar Musa (FC Dallas), segundo con 19. A su vez, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga en registrar al menos 20 goles y 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas, siendo además el jugador más rápido en llegar a 75 goles en la MLS, en tan solo 80 partidos.

Clasificación a playoffs y el camino hacia los 1.000 goles

El triunfo de Inter Miami, dirigido por Cristian González, afianzó al equipo en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 55 puntos en 30 presentaciones, asegurando su clasificación a los playoffs para defender el título.

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En el plano individual, la carrera de Lionel Messi rumbo a los 1.000 goles continúa acortando distancias respecto de Cristiano Ronaldo. Mientras el portugués acumula 981 gritos y se encuentra inactivo por la postergación de partidos en la liga árabe, el rosarino llegó a 936 y quedó a 64 conquistas de la barrera milenaria, reduciendo la diferencia entre ambos a 45 tantos. El próximo desafío de Messi en la MLS será el 25 de octubre contra New York Red Bulls, tras viajar a España para recibir el premio Princesa de Asturias el 23 de octubre.

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