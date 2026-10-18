Doblete de Lionel Messi en la MLS: todos los récords que rompió en el triunfo de Inter Miami

En el plano individual, la carrera de Lionel Messi rumbo a los 1.000 goles continúa acortando distancias respecto de Cristiano Ronaldo. Mientras el portugués acumula 981 gritos y se encuentra inactivo por la postergación de partidos en la liga árabe, el rosarino llegó a 936 y quedó a 64 conquistas de la barrera milenaria, reduciendo la diferencia entre ambos a 45 tantos. El próximo desafío de Messi en la MLS será el 25 de octubre contra New York Red Bulls, tras viajar a España para recibir el premio Princesa de Asturias el 23 de octubre.