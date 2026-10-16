Confirmado: la selección argentina cierra el año con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en el país

Resumen para apurados
- La selección argentina jugará dos amistosos en noviembre ante Uruguay en Buenos Aires y Costa Rica en Córdoba para cerrar el año en la última fecha FIFA.
- Los partidos en el país reemplazan la gira asiática cancelada por temas organizativos, marcando además la primera convocatoria tras el retiro de Lionel Messi.
- Lionel Scaloni iniciará formalmente la etapa de renovación del plantel con la mirada puesta en la conformación del equipo para la Copa América 2028.
La selección argentina ya tiene definida su agenda para cerrar el año. El equipo de Lionel Scaloni disputará en noviembre dos amistosos internacionales en el país: el viernes 13 se enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba, en la última fecha FIFA de 2026.
Según trascendió, el duelo ante la “Celeste” se jugará en La Bombonera, mientras que el partido frente a los “Ticos” tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. En las próximas semanas se darán a conocer los horarios, el inicio de la venta de entradas.
Los encuentros llegan como alternativa a la gira por Asia que estaba prevista para esta ventana, con partidos ante Arabia Saudita e India, y que finalmente se cayó por falta de acuerdos organizativos. Scaloni ya había anticipado las dificultades para armar la agenda. “En noviembre no tenemos muchas opciones”, había advertido.
#SelecciÃ³nMayor La Albiceleste disputarÃ¡ dos amistosos en la prÃ³xima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirÃ¡ ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 harÃ¡ lo propio frente a Costa Rica, en CÃ³rdoba. https://t.co/iQKawX2MI1— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) October 16, 2026
Se pone en marcha la era post Messi
La ventana tendrá un condimento especial: será la primera de la Selección sin Lionel Messi, que se despidió de la camiseta argentina hace unas semanas. Scaloni comenzará así una nueva etapa, con la mirada puesta en la construcción del plantel de cara a la Copa América 2028.
El cruce ante Uruguay renovará uno de los grandes clásicos del continente. La última vez que ambos se enfrentaron en La Bombonera, en noviembre de 2023 y por las Eliminatorias, la “Celeste” se impuso 2-0.
Cuatro días después, la Selección volverá al Kempes, un escenario que ya la recibió en otras oportunidades y donde, según se destacó, tuvo una muy buena respuesta del público en su última visita contra Bolivia. Para Córdoba, será la posibilidad de despedir el año con la “Albiceleste” en su estadio.