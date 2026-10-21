DeportesFútbol

Messi recibe el Premio Princesa de Asturias: su agenda en Oviedo, la cena con los Reyes y la vuelta a Inter Miami

El capitán argentino se encontrará con estudiantes el jueves y recibirá el galardón el viernes en el Teatro Campoamor. El sábado jugará ante New York Red Bulls.

EN OVIEDO. Lionel Messi recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.
EN OVIEDO. Lionel Messi recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi recibirá este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su labor solidaria.
  • La visita incluye una charla educativa y cena con los Reyes de España. El premio, anunciado en junio, reconoce valores como esfuerzo, respeto y ayuda social.
  • Tras la ceremonia, Messi viajará de inmediato a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami y disputar el sábado el partido de MLS contra New York Red Bulls.
Resumen generado con IA

Lionel Messi ya tiene todo listo para su paso por España. El capitán de la selección argentina recibirá este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una visita que generó una enorme expectativa: los 4.700 pases gratuitos para un encuentro con el público se agotaron en apenas 13 minutos, con un pico de 16.200 usuarios conectados al mismo tiempo.

La agenda comenzará el jueves por la mañana, con su llegada al Hotel Reconquista y un saludo a quienes se acerquen a recibirlo. A las 12.30 (hora argentina), participará en el Palacio de los Deportes de Oviedo de un encuentro con estudiantes y público, parte de una iniciativa educativa que promueve valores como el respeto y la empatía a través del fútbol. Por la noche, asistirá a la cena oficial con los Reyes de España y el resto de los premiados.

El viernes será el día central. A las 7 de la Argentina participará de la recepción oficial con la Familia Real en el mismo hotel y, a las 13.30, comenzará la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor. Según trascendió, no está previsto que pronuncie un discurso.

Vuelta rápida

La estadía será breve. Una vez terminada la ceremonia, el rosarino viajará a Estados Unidos para sumarse a Inter Miami, que el sábado visitará a New York Red Bulls por la MLS, desde las 18.30 de la Argentina.

El galardón reconoce trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y que representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. En el caso de Messi, el jurado destacó su carrera, su conducta dentro de la cancha y su trabajo solidario para facilitar el acceso de chicos en situación de vulnerabilidad a la educación y la salud.

El premio se entrega desde 1987 y el ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros. Messi había sido anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolEstados UnidosPremios Princesa de AsturiasInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Confirmado: la selección argentina cierra el año con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en el país

Confirmado: la selección argentina cierra el año con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en el país

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Doblete de Lionel Messi en la MLS: todos los récords que rompió en el triunfo de Inter Miami

Doblete de Lionel Messi en la MLS: todos los récords que rompió en el triunfo de Inter Miami

“Actúan como una mafia”: la dura denuncia de un exdirector comercial de la Premier League contra la AFA

“Actúan como una mafia”: la dura denuncia de un exdirector comercial de la Premier League contra la AFA

Selección argentina: los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre y dónde jugaría

Selección argentina: los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre y dónde jugaría

Lo más popular
Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición
1

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas
2

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
3

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores
4

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
5

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Ranking notas premium
Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
1

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
2

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
4

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Antonio Grimau: la decisión que tomó una semana antes de morir y por qué se bajó de una obra

Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamérica 2026

Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamérica 2026

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Alerta amarilla: qué provincias esperan tormentas fuertes y ráfagas de más de 70 km/h

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Comentarios