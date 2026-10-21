Messi recibe el Premio Princesa de Asturias: su agenda en Oviedo, la cena con los Reyes y la vuelta a Inter Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi recibirá este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su labor solidaria.
- La visita incluye una charla educativa y cena con los Reyes de España. El premio, anunciado en junio, reconoce valores como esfuerzo, respeto y ayuda social.
- Tras la ceremonia, Messi viajará de inmediato a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami y disputar el sábado el partido de MLS contra New York Red Bulls.
Lionel Messi ya tiene todo listo para su paso por España. El capitán de la selección argentina recibirá este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una visita que generó una enorme expectativa: los 4.700 pases gratuitos para un encuentro con el público se agotaron en apenas 13 minutos, con un pico de 16.200 usuarios conectados al mismo tiempo.
La agenda comenzará el jueves por la mañana, con su llegada al Hotel Reconquista y un saludo a quienes se acerquen a recibirlo. A las 12.30 (hora argentina), participará en el Palacio de los Deportes de Oviedo de un encuentro con estudiantes y público, parte de una iniciativa educativa que promueve valores como el respeto y la empatía a través del fútbol. Por la noche, asistirá a la cena oficial con los Reyes de España y el resto de los premiados.
El viernes será el día central. A las 7 de la Argentina participará de la recepción oficial con la Familia Real en el mismo hotel y, a las 13.30, comenzará la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor. Según trascendió, no está previsto que pronuncie un discurso.
Vuelta rápida
La estadía será breve. Una vez terminada la ceremonia, el rosarino viajará a Estados Unidos para sumarse a Inter Miami, que el sábado visitará a New York Red Bulls por la MLS, desde las 18.30 de la Argentina.
El galardón reconoce trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y que representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. En el caso de Messi, el jurado destacó su carrera, su conducta dentro de la cancha y su trabajo solidario para facilitar el acceso de chicos en situación de vulnerabilidad a la educación y la salud.
El premio se entrega desde 1987 y el ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros. Messi había sido anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio.