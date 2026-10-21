Messi recibe el Premio Princesa de Asturias: su agenda en Oviedo, la cena con los Reyes y la vuelta a Inter Miami

La agenda comenzará el jueves por la mañana, con su llegada al Hotel Reconquista y un saludo a quienes se acerquen a recibirlo. A las 12.30 (hora argentina), participará en el Palacio de los Deportes de Oviedo de un encuentro con estudiantes y público, parte de una iniciativa educativa que promueve valores como el respeto y la empatía a través del fútbol. Por la noche, asistirá a la cena oficial con los Reyes de España y el resto de los premiados.