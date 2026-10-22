“Su padre estaba entusiasmado”: la revelación que le da otro valor al premio de Messi en Oviedo

Apenas llegó a Oviedo, Messi dialogó con la agencia EFE y volvió a recordarlo. El capitán destacó el compromiso, el respeto y la solidaridad como los valores que le dejó su padre. En agosto, en una carta pública, ya se había comprometido a mantener vivo ese legado a través de la educación de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.