Messi y Antonela revolucionaron Oviedo: una multitud los recibió antes de la entrega del Princesa de Asturias

Eran las 8 de la mañana en la Argentina cuando Lionel Messi bajó en la puerta del Hotel de la Reconquista, en Oviedo, acompañado por Antonela Roccuzzo. Una multitud lo esperaba desde temprano y lo recibió entre gritos y aplausos. El capitán se detuvo a firmar camisetas y saludar, mientras algunos fanáticos corrían desde otros puntos de la ciudad para intentar verlo de cerca.