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Messi y Antonela revolucionaron Oviedo: una multitud los recibió antes de la entrega del Princesa de Asturias

El capitán firmó camisetas en la puerta del hotel y fue el último premiado en llegar. Mañana, a las 13.30, recibirá el galardón de manos de los Reyes.

DE NEGRO. Messi y Antonela Roccuzzo posaron en la puerta del hotel antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias.
DE NEGRO. Messi y Antonela Roccuzzo posaron en la puerta del hotel antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias.
Por Redacción Deportes Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi llegó hoy a Oviedo, España, recibido por una multitud, para recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su trayectoria.
  • Arribó desde Miami al Hotel de la Reconquista y saludó a fanáticos. Su agenda incluye una actividad con estudiantes y una cena oficial previa con los reyes de España.
  • Messi será el primer futbolista en recibir este galardón histórico. Luego de la ceremonia, viajará a Estados Unidos para disputar el próximo partido con Inter Miami.
Resumen generado con IA

Eran las 8 de la mañana en la Argentina cuando Lionel Messi bajó en la puerta del Hotel de la Reconquista, en Oviedo, acompañado por Antonela Roccuzzo. Una multitud lo esperaba desde temprano y lo recibió entre gritos y aplausos. El capitán se detuvo a firmar camisetas y saludar, mientras algunos fanáticos corrían desde otros puntos de la ciudad para intentar verlo de cerca.

El rosarino viajó en un avión privado desde Miami y fue el último de los premiados en llegar a la ciudad española. La expectativa ya se había medido días atrás: los 4.700 pases gratuitos para verlo en un acto con chicos se agotaron en apenas 13 minutos, con más de 16.000 personas conectadas al mismo tiempo para conseguir uno.

Apenas llegó, Messi dialogó con la agencia EFE y recordó a su padre, Jorge Messi, fallecido en agosto. El capitán destacó el compromiso, el respeto y la solidaridad como los valores que le dejó como legado.

Una visita relámpago

Hoy, a las 12.30 de la Argentina, compartirá un encuentro con alumnos en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Los chicos trabajaron durante 10 días con un reglamento inspirado en frases del rosarino para promover un fútbol más inclusivo y respetuoso. Por la noche participará de una cena con los Reyes de España y el resto de los premiados.

La ceremonia será mañana a las 13.30, en el Teatro Campoamor. Messi se convertirá en el primer futbolista en recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, una de las distinciones más prestigiosas del mundo hispano, que incluye una escultura del artista Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros.

Después de la gala, el capitán emprenderá el regreso a Estados Unidos. Tomará un vuelo a Nueva York para sumarse a Inter Miami, que jugará el sábado a las 18.30.

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