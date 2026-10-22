La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, vuelve a poner en primer plano una de las experiencias más dolorosas de su vida: la pérdida de su hijo Lucas Rebolini Manso, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso. El actor, que falleció el martes 20 de octubre, había hablado meses atrás sobre el duelo, la culpa y la impotencia que lo acompañaron desde aquella tragedia.