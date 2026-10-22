La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

Resumen para apurados
- Tras la muerte del actor Antonio Grimau a los 82 años en Buenos Aires, resurgieron sus reflexiones sobre el doloroso duelo por el fallecimiento de su hijo Lucas en 2010.
- Lucas murió en 2010 tras una internación y permaneció más de un mes sin identificar en la morgue porteña, lo que desató años de culpa y preguntas en el reconocido intérprete.
- El testimonio revaloriza la figura íntima del artista y aporta un conmovedor testimonio sobre la salud mental, el dolor de la pérdida filial y los límites del acompañamiento.
La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, vuelve a poner en primer plano una de las experiencias más dolorosas de su vida: la pérdida de su hijo Lucas Rebolini Manso, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso. El actor, que falleció el martes 20 de octubre, había hablado meses atrás sobre el duelo, la culpa y la impotencia que lo acompañaron desde aquella tragedia.
“El dolor nunca se va”, había expresado Grimau en una entrevista con Infobae publicada en febrero de 2026. Sus palabras hoy adquieren un significado especial, al recordar cómo atravesó la muerte de Lucas, ocurrida en 2010, y de qué manera intentó convivir con una ausencia que marcó para siempre su historia personal.
Antonio Grimau y el recuerdo de su hijo: “El dolor nunca se va”
En aquella entrevista, el actor contó que mantenía una forma íntima de comunicación con Lucas. Según relató, en distintos momentos de su vida cotidiana sentía la necesidad de hablarle y encontraba en ese gesto una manera de sobrellevar la ausencia.
Sin embargo, Grimau reconocía que no había una respuesta capaz de explicar por completo lo sucedido ni de aliviar el sufrimiento. Al recordar aquellos días, describió la impotencia que sintió frente a una situación que parecía imposible de detener.
“No tuve esperanzas. Desgraciadamente. No tengo respuesta frente a algo tan potente, tan indetenible, donde la gente que se debería o que se está ocupando de eso tampoco tiene respuestas”, había dicho.
La reflexión mostraba el impacto que la muerte de Lucas tuvo en su vida. Aunque el tiempo había pasado, el actor no ocultaba que la pérdida seguía presente y que hablar de ella implicaba volver sobre uno de los capítulos más difíciles de su historia.
La culpa que sintió tras la muerte de Lucas Rebolini
Grimau también se refirió a la culpa que experimentó después del fallecimiento de su hijo. Durante mucho tiempo, se preguntó si haber estado más cerca de Lucas podría haber cambiado el desenlace. “Tal vez me enojé conmigo mismo por creer que haber estado más cerca de él hubiera sido de ayuda”, confesó.
Según contó, los profesionales que lo acompañaron durante ese proceso le señalaron que no debía responsabilizarse por lo ocurrido. La reflexión formó parte de un duelo atravesado por preguntas, dolor e impotencia.
En la misma entrevista, el actor destacó que tanto él como Leonor Manso habían hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a su hijo.
“Hay tranquilidad, si se le puede llamar así, en cuanto a que tanto la madre como yo hicimos todo lo que pudimos por rescatarlo de algo de lo que él no pudo rescatarse”, sostuvo.
Y agregó una frase que sintetizó el sentimiento de desamparo frente a aquella situación: “Y cuando la persona no quiere, nadie más puede...”.
Cómo murió Lucas Rebolini, el hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso
Lucas Rebolini Manso era músico y tenía 36 años cuando murió, el 10 de febrero de 2010, en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.
La madrugada del 6 de febrero había ingresado a la guardia con un cuadro de excitación psicomotriz asociado al consumo de cocaína, según la reconstrucción judicial. Después de permanecer alrededor de 15 minutos en el establecimiento, salió desnudo. Poco después, efectivos policiales lo encontraron en la intersección de Salguero y Castex, en el barrio porteño de Palermo, y participaron de su traslado nuevamente al hospital.
El joven permaneció internado en terapia intensiva sin recuperar el conocimiento y murió cuatro días después. La investigación judicial estableció que el fallecimiento se produjo por una bronconeumonía en el contexto de una intoxicación aguda. En marzo de 2011, la causa fue archivada al considerar que no existía responsabilidad penal del personal médico, policial ni de enfermería que había intervenido.
La tragedia tuvo además un capítulo que profundizó el dolor de la familia: mientras sus padres buscaban a Lucas, su cuerpo permanecía en la morgue sin identificar. La identificación se concretó el 16 de marzo de 2010 mediante un cotejo de huellas dactilares. Sus familiares habían denunciado su desaparición el 3 de marzo, sin saber que el joven llevaba varias semanas muerto.
El legado íntimo de Antonio Grimau tras una vida marcada por la pérdida
A lo largo de su trayectoria, Grimau construyó una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión argentina. Pero detrás de sus personajes también había una historia personal atravesada por pérdidas profundas.
La muerte de Lucas fue una de las más dolorosas. En sus declaraciones, el actor habló sin ocultar la vulnerabilidad y reconoció las dificultades de aceptar aquello que no podía cambiar.
Tras su fallecimiento, a los 82 años, sus palabras sobre el hijo que perdió permiten recuperar una dimensión menos conocida de su vida: la de un padre que intentó encontrar alivio en el recuerdo y que, aun con el paso del tiempo, reconocía que la ausencia seguía doliendo.