Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo mensaje: “Te vamos a extrañar querido amigo”

Resumen para apurados
- Susana Giménez despidió con pesar a Antonio Grimau en redes sociales tras confirmarse la muerte del reconocido actor argentino, a quien definió como un amigo entrañable.
- Ambos forjaron una amistad iniciada en 1974 durante el rodaje de "La Mary" y compartieron escenario años más tarde en la exitosa comedia teatral "Piel de Judas".
- El fallecimiento de Grimau conmueve al espectáculo argentino y deja una huella indeleble en el teatro y la televisión tras décadas de destacada trayectoria artística.
La muerte de Antonio Grimau generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Horas después de conocerse la noticia, Susana Giménez lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde recordó al actor como un profesional brillante y un amigo entrañable.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora expresó su dolor por la partida de quien fue su compañero en distintos momentos de sus extensas trayectorias artísticas.
“Mi querido Antonio, qué terrible fue enterarme de tu partida esta mañana”, escribió Susana al comenzar su publicación.
Las emotivas palabras de Susana Giménez para Antonio Grimau
En su homenaje, la conductora destacó las cualidades profesionales y humanas del actor, con quien compartió escenarios y experiencias a lo largo de varias décadas. “Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa”, expresó.
Luego, cerró su despedida con una frase que resumió el afecto que sentía por su amigo: “Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”.
El mensaje estuvo acompañado por un video de Grimau sobre el escenario de Piel de Judas, la obra que compartió con Susana y que los reunió nuevamente en el teatro. En las imágenes, el actor recibe una ovación del público.