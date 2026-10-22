"Faster and Furious", el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

Resumen para apurados
- Una banda narco utilizó a Tucumán como nodo para distribuir drogas sintéticas enviadas desde Córdoba hacia el norte argentino mediante encomiendas postales.
- La organización enviaba cargamentos de éxtasis por encomiendas interprovinciales desde Córdoba para ser retirados en provincias del norte, reiterando un esquema previo.
- El hallazgo reaviva la alerta sobre el avance de las drogas sintéticas en la región y refuerza la necesidad de endurecer controles sobre los servicios de paquetería.
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