Seguridad

"Faster and Furious", el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

La organización enviaba drogas sintéticas desde Córdoba mediante encomiendas que eran retiradas en el norte del país.

PRUEBAS. Parte de las drogas sintéticas que fueron secuestradas.
PRUEBAS. Parte de las drogas sintéticas que fueron secuestradas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Una banda narco utilizó a Tucumán como nodo para distribuir drogas sintéticas enviadas desde Córdoba hacia el norte argentino mediante encomiendas postales.
  • La organización enviaba cargamentos de éxtasis por encomiendas interprovinciales desde Córdoba para ser retirados en provincias del norte, reiterando un esquema previo.
  • El hallazgo reaviva la alerta sobre el avance de las drogas sintéticas en la región y refuerza la necesidad de endurecer controles sobre los servicios de paquetería.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánCórdobaJujuyNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre

Cine: “CordobeCes” indaga sobre una identidad alegre

La fuerza mística de la bestia pop

La fuerza mística de la bestia pop

El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios internacionales: el legado de César Pelli en Jujuy

El Centro Cultural Lola Mora recibió dos premios internacionales: el legado de César Pelli en Jujuy

El legado de Lola Mora y la visión de César Pelli detrás de una obra que deslumbra en Jujuy

El legado de Lola Mora y la visión de César Pelli detrás de una obra que deslumbra en Jujuy

Lo más popular
Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
1

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
2

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija
5

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez?

Polémica por los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo: “No es una venta”

Polémica por los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo: “No es una venta”

Comentarios