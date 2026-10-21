La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, volvió a poner en primer plano una de las tragedias más dolorosas de su vida: la pérdida de su hijo Lucas Rebolini Manso, quien falleció en febrero de 2010, a los 36 años, en circunstancias que conmocionaron al país. Su cuerpo permaneció casi un mes en la Morgue Judicial de Buenos Aires sin ser identificado.