Política

Desde cuándo se podrá consultar el padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027

Los electores podrán verificar sus datos personales y reclamar por errores u omisiones antes de los comicios del 24 de octubre de 2027.

PADRÓN ELECTORAL. ARCHIVO LA GACETA
PADRÓN ELECTORAL. ARCHIVO LA GACETA
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Nacional Electoral habilitará el 1 de noviembre la consulta del padrón provisorio en Argentina para actualizar datos rumbo a las elecciones generales de 2027.
  • Dispuesto por la Acordada 154, el trámite durará 30 días y se gestionará vía web en padron.gob.ar o presencialmente en sedes como la Secretaría Electoral de Tucumán.
  • La depuración permitirá corregir errores y garantizar el sufragio de nuevos votantes, especialmente jóvenes que cumplan 16 años antes de los comicios de octubre de 2027.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de actualizar y depurar los registros de cara a las elecciones generales del 24 de octubre de 2027,  se informó que desde el 1 de noviembre se abrirá un período extraordinario de consulta de los padrones provisionales.

La publicación se extenderá durante 30 días y permitirá que los electores verifiquen sus datos personales y soliciten las modificaciones correspondientes en caso de detectar errores u omisiones. La medida se enmarca en lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral mediante la Acordada Extraordinaria N.º 154.

Desde el organismo recomendaron revisar la información consignada en el padrón para comprobar que sea correcta. La consulta es especialmente importante para quienes deban incorporarse al registro electoral por cumplir 16 años hasta el día de las elecciones generales.

Cómo consultar el padrón y dónde realizar reclamos

Los electores podrán consultar sus datos a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar.

En caso de advertir errores u omisiones, podrán presentar el reclamo correspondiente mediante la plataforma habilitada por la Cámara Nacional Electoral: www.padron.gob.ar/cne_reclamos. Los planteos deberán realizarse dentro del plazo previsto para la publicación del padrón provisorio.

Además, quienes necesiten efectuar consultas de manera presencial podrán dirigirse a la sede de la Secretaría Electoral de Tucumán, ubicada en Combate de las Piedras 418, primer piso, en San Miguel de Tucumán.

También estarán disponibles las siguientes líneas de WhatsApp para consultas: 381 339 3040 y 381 339 3325

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