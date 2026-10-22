Elección presidencial: “guerra” de secretos bancarios en Brasil

Bastiones históricos

Por su parte, el presidente y candidato a la reelección concentró sus esfuerzos proselitistas en blindar los bastiones históricos del progresismo y disputar el voto en el decisivo cinturón industrial paulista. Desde el Planalto, Lula buscó capitalizar la ofensiva de transparencia para poner en la mira las compras inmobiliarias y las investigaciones por supuestos desvíos que rodearon históricamente a la familia Bolsonaro, desestimando las condiciones impuestas por la oposición como una maniobra dilatoria para no exhibir sus balances antes de que se abran las urnas electrónicas.