“Declaración antidemocrática y desequilibrada”: Brasil respondió a los ataques de Milei contra Lula

Resumen para apurados
- Brasil calificó este martes de "antidemocráticas" las declaraciones de Javier Milei, luego de que el mandatario argentino acusara a Lula da Silva de planear un fraude electoral.
- El conflicto inició tras un mensaje de Milei en X con insultos hacia Lula, a días del balotaje brasileño donde el presidente compite frente al senador Flávio Bolsonaro.
- La Cancillería brasileña defendió su sistema electoral y rechazó la injerencia externa, profundizando la tensión diplomática entre ambos países de cara a los comicios del domingo.
El gobierno de Brasil respondió este martes a los ataques del presidente Javier Milei contra su par Lula da Silva y calificó sus declaraciones como una “declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”.
La reacción diplomática llegó cinco días antes de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, en la que Lula busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flávio Bolsonaro.
El conflicto se desató luego de que Milei publicara en la red social X un mensaje en el que cuestionó al mandatario brasileño y expresó su expectativa de que “su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”.
Qué dijo Milei sobre Lula en las redes sociales
El presidente argentino acompañó su publicación con un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendía la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días semanales.
Durante esa intervención, el mandatario brasileño argumentó que una mujer no puede trabajar seis días y descansar uno, porque ese único día suele terminar destinado a las tareas de limpieza del hogar.
A partir de esas declaraciones, Milei calificó a Lula de “progre machirulo” y agregó: “Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.
Las expresiones del jefe de Estado argentino motivaron la respuesta oficial de Brasil, que cuestionó tanto los insultos como las referencias a una eventual manipulación de los comicios.
La Cancillería de Brasil defendió el sistema electoral
En su comunicado, el gobierno brasileño sostuvo que las declaraciones de Milei estaban dirigidas contra el Poder Judicial y el sistema de votación electrónica. Además, las consideró “un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño”.
También afirmó que el presidente argentino reiteró versiones difundidas por quienes perdieron las elecciones y organizaron un intento fallido de golpe militar cuatro años atrás.
Frente a esas acusaciones, las autoridades brasileñas defendieron la confiabilidad del mecanismo electoral y aseguraron que el sistema electrónico es “demostrablemente seguro”. Según el comunicado, no se registraron irregularidades y el procedimiento fue validado por observadores electorales internacionales durante la primera vuelta.
El gobierno de Brasil remarcó, finalmente, que la decisión sobre el futuro político del país corresponde exclusivamente a sus ciudadanos, quienes se expresarán en las urnas el domingo “sin ningún tipo de injerencia externa”.