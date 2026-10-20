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Brasil: Lula pedirá que anulen la candidatura de Flávio Bolsonaro por una supuesta “interferencia” de Meta

El recurso será presentado ante el Tribunal Superior Electoral. Según fuentes de la campaña del presidente brasileño, se detectó una presunta “manipulación algorítmica” del gigante tecnológico.

BALOTAJE: Dura postura del gobierno de Lula sobre la red social META.
BALOTAJE: Dura postura del gobierno de Lula sobre la red social META.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La campaña de Lula pedirá este martes a la justicia electoral de Brasil anular la postulación de Flávio Bolsonaro por presunta manipulación algorítmica de Meta en el balotaje.
  • La denuncia surge tras quejas por censura en WhatsApp e Instagram. Meta admitió errores técnicos, pero aseguró haber cumplido las exigencias judiciales de trato equitativo.
  • La resolución del Tribunal Superior Electoral sentará un precedente clave sobre la influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial en los comicios presidenciales.
Resumen generado con IA

La campaña del presidente brasileño Luiz Lula da Silva pedirá este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta “interferencia” de Meta en el balotaje del próximo domingo. Lo dijo a la AFP una fuente del equipo del mandatario izquierdista. El recurso será presentado ante el Tribunal Superior Electoral.

Según la fuente, refiere a una presunta “manipulación algorítmica” del gigante tecnológico estadounidense para perjudicar a Lula da Silva en las elecciones.

Qué dijo Meta

Poco antes, Meta aseguró que cumplió las órdenes de la justicia electoral de Brasil para garantizar un trato igualitario en sus plataformas a las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro.

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue blanco de denuncias por parte de la campaña de Lula por presuntamente favorecer la campaña de su rival derechista.

Aunque Meta negó tomar partido en las elecciones, admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, que atribuyó a “incidentes” técnicos que no afectaron solo a Brasil.

El lunes, el Tribunal Superior Electoral dio a la firma estadounidense 24 horas para demostrar que adoptaba medidas para un trato igualitario entre Lula y Bolsonaro, después de considerar que no había tomado las medidas que ya le había exigido la semana pasada.

De lo contrario, expuso a Meta a una multa diaria de unos 200.000 dólares.

“Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión” de la corte, dijo el martes Meta en un comunicado.

La firma sostuvo nuevamente que “los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria”, según el documento enviado al tribunal y publicado por el portal de noticias Poder360.

La campaña de Lula acusó a Meta de “interferencia” en las elecciones. En particular, denunció un alcance restringido de sus contenidos en Instagram y WhatsApp y que la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp se negaba a generar contenido electoral sobre Lula, pero no sobre su rival.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaMetaFlavio Bolsonaro
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