Cuando emprender también se aprende

Y el aprendizaje financiero no se agotó en las fórmulas ni en las planillas de cálculo: “Los chicos, por lo general, no están acostumbrados a manejar plata de otros, a rendir cuentas o a llevar un registro sistemático. Esos son hábitos indispensables que todo emprendedor debe adquirir: ser profundamente ordenado con el dinero, registrar cada entrada y salida de caja y estar en condiciones de dar explicaciones transparentes sobre los recursos administrados”, enfatiza. A pesar de la exigencia técnica y de la rigurosidad que requiere el orden financiero, la mentora destaca que la clave para sostener la motivación a lo largo del proceso fue preservar el clima de trabajo y el disfrute compartido.