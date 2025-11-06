Secciones
Tres historias tucumanas de pasión, esfuerzo y cambio desde el escenario de Elevate Tucumán

Desde la educación inclusiva hasta la tecnología y la gastronomía, tres historias locales mostraron cómo los sueños pueden convertirse en proyectos que inspiran en el Teatro Mercedes Sosa.

ENTUSIASMO. Fopi, Marco y Nadim compartieron sus desafíos y consejos ante un teatro casi repleto.
A las 10.30, Flopi de Zavalía, Marco Canevaro y Nadim Richa subieron al escenario del Teatro Mercedes Sosa para inspirar con su ejemplo a estudiantes, docentes y otros empresarios presentes en "Elevate Tucumán". Con historias distintas, pero un mismo mensaje de compromiso y esfuerzo, compartieron cómo la pasión por lo que hacen los llevó a superar desafíos y a seguir apostando por el desarrollo del talento tucumano.

Flopi de Zavalía:  Zelmira Learning, la inclusión como motor

Madre de tres hijos, profesora de educación especial, diplomada en educación y magíster en pedagogía infantil, Flopi de Zavalía es fundadora y CEO del Centro de Integración Escolar CRIA y de Selmira Learning, una herramienta creada para acompañar la educación de niños y jóvenes neurodivergentes.

“Zelmira no es una plataforma, sino una web app que permite adaptar cualquier material teórico a distintos perfiles cognitivos. Por ejemplo, si en la escuela están estudiando la Segunda Guerra Mundial, se carga el material, se elige el tipo de adecuación (para dislexia, TDAH, autismo, etc.) y en segundos el contenido se adapta. Así los alumnos pueden aprender de forma más accesible y los docentes tienen una herramienta concreta que los acompaña y les ahorra tiempo”, explicó.

Flopi explicó que Zelmira busca dos cosas fundamentales: potenciar las capacidades de los alumnos y promover su inclusión, además de brindar a los docentes recursos prácticos y personalizados.

“Las aulas son muy heterogéneas, y los profesores muchas veces no recibieron formación para enseñar a alumnos con distintos tipos de necesidades. Por nuestra herramienta los acompaña y les da soporte técnico y pedagógico”, detalló.

Flopi destacó que los mayores logros se reflejan en los testimonios de docentes y familias. “Al principio fue durísimo. No teníamos recursos, solo una idea clara. Pero el apoyo de la gente tucumana y del equipo fue clave. Cada mensaje de un padre o una maestra que nos dice ‘esto cambió nuestra forma de enseñar’ nos impulsa a seguir. Cuando se quiere, se puede”, resaltó.

Marco Canevaro: tecnología, propósito y oportunidades

El ingeniero en sistemas Marco Canevaro, egresado de la UTN Tucumán, relató cómo nació su startup en plena pandemia.

“Yo tenía varios trabajos programando software y me di cuenta de que muchos de mis amigos eran ‘ni-nis’: jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, no porque quisieran, sino porque les tocó. Quise buscar una solución y creé ‘Gran Juego’, una plataforma para que aprendan programación”, recordó.

Ese primer proyecto fue evolucionando hasta convertirse en Not Nini, una aplicación que permite a creadores de contenido ganar dinero con sus publicaciones, sin necesidad de ser influencers.

“El nombre Not Nini viene del concepto del joven que ni estudia ni trabaja. Queríamos revertir eso, mostrar que hay otras oportunidades. Los chicos de hoy crecieron en pandemia, se relacionan distinto con el mundo y buscan nuevos caminos. Si antes querías ser ingeniero o médico, hoy muchos dicen ‘quiero ser TikToker’. Y eso también puede transformarse en un trabajo real, si se lo toma con visión.”

ORADORES. Durante su exposición los emprendedores afirmaron que ningún sueño es pequeño.

Marco relató cómo su proyecto fue creciendo hasta trascender fronteras. “Cerré mi primer inversor acá en Tucumán, cuando creía que lo iba a conseguir en San Francisco. Luego fuimos seleccionados por la Draper University, en California, y después por un programa del gobierno de Chile que invierte en startups. Hoy vivo parte del año allá y sigo trabajando con el equipo desde Tucumán”, relató.

Y con entusiasmo, cerró su exposición con un mensaje directo: “Este es el mejor momento para los jóvenes. Ya no hace falta saber programar para emprender en tecnología: con un celular y una buena idea se puede crear algo que cambie el mundo.”

Nadim Richa: el orgullo de llevar la milanesa tucumana al país

El publicista tucumano Nadim Richa es el creador de Bullanga Milanga, la marca que busca llevar el sándwich de milanesa tucumano a lo más alto.

“Cuando uno se va de Tucumán y no encuentra un sándwich de milanesa que lo represente, siente un vacío. Estudié afuera, y lo que más extrañaba era eso. Vi que no existía ninguna marca nacional que lleve la bandera del sándwich tucumano con nuestra pasión. Y ahí nació la idea”, afirmó.

Richa recordó los comienzos difíciles. “Hace años, cuando contaba el proyecto, muchos se reían. Me dijeron que estaba loco. Proponía el negocio y todos me decían que no. Pero sostener el deseo, creer en algo, soñar con eso, fue lo que me sostuvo. Emprender es eso: persistir incluso cuando los demás no lo ven.”

Bullanga Milanga comenzó como un pequeño local de 50 metros cuadrados en el centro de Córdoba. Hoy la marca logró expandirse a Buenos Aires, con locales en Avenida de Mayo, Plaza Houssay y Córdoba.

“Logramos algo que parecía impensado: enaltecer el sándwich de milanesa, generar comunidad y orgullo. En nuestras fiestas llegan dos mil personas; hay quienes se tatuaron la milanesa. Eso muestra lo que representa para nosotros. Desde Tucumán se puede. Si no es fácil, es porque vale la pena”, alentó a toda la audiencia.

Antes de despedirse, dejó un mensaje a los jóvenes: “Sueñen. Ningún sueño es tonto. Van a recibir muchos ‘no’, pero sigan. Pidan ayuda, hagan equipo. Emprender no es un camino fácil, pero si representa tus raíces, vale todo el esfuerzo.”


