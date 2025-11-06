Tres historias tucumanas de pasión, esfuerzo y cambio desde el escenario de Elevate Tucumán

“Zelmira no es una plataforma, sino una web app que permite adaptar cualquier material teórico a distintos perfiles cognitivos. Por ejemplo, si en la escuela están estudiando la Segunda Guerra Mundial, se carga el material, se elige el tipo de adecuación (para dislexia, TDAH, autismo, etc.) y en segundos el contenido se adapta. Así los alumnos pueden aprender de forma más accesible y los docentes tienen una herramienta concreta que los acompaña y les ahorra tiempo”, explicó.