Phelan-McDermid: la enfermedad que busca salir del anonimato

Isabella, de Olavarría, mostró dificultades desde los primeros meses de vida, y los estudios identificaron una alteración en el cromosoma 22. Gaspar, del conurbano bonaerense, recibió primero un diagnóstico de autismo, y un estudio de exoma confirmó después el síndrome. Los padres de Homero, en una historia difundida por Infobae, contaron tres años de búsqueda hasta acceder al diagnóstico genético. Los casos muestran que el problema no se limita a una provincia: el desconocimiento, las demoras en las derivaciones y las dificultades para acceder a estudios genéticos prolongan la incertidumbre.