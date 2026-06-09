Efecto negativo de las pantallas en los niños: “El autismo está sobrediagnosticado”

Luego detalló algunos de los problemas físicos que aparecen “en personas adictas al chat o a conversar en línea”. Túnel carpiano (afecta al nervio que va del antebrazo a la mano, y puede terminar siendo quirúrgico); daños en la audición por exceso de auriculares o volumen muy alto. Hipoacusia (sordera), pérdida del equilibrio, náuseas y vómitos; problemas mentales: depresión, aislamiento social, ansiedad, pérdida del placer y del disfrute de otras actividades; sedentarismo, sobrepeso y obesidad, que pueden derivar en diabetes o enfermedades circulatorias, entre otras; daños irreparables en el sistema nervioso central por el abuso tecnológico, especialmente en niños, como vértigo, fatiga, trastorno del sueño, pérdida de memoria o desarrollo de tumores cerebrales: enfermedades oculares, como resequedad en los ojos, tensión ocular, dolor de cabeza; la cervicalgia; y varias adicciones, entre ellas la nomofobia (miedo a no tener a la mano el celular); portatilitis (dolores musculares por su uso excesivo); y la ciberadicción a internet.