¿Cuánto necesitaron los tucumanos para llenar un carro en el súper durante octubre?

Dentro del “changuito”, el aceite de girasol volvió a ser uno de los productos con mayores aumentos, con subas de entre 4% y 6% en todo el país. Las más pronunciadas se registraron en CABA (+6,3%), Entre Ríos (+6,4%) y San Luis (+6,6%). Los lácteos también impulsaron la inflación, con aumentos de entre 2% y 4% en productos como queso crema y yogur bebible, que treparon hasta el 5,2% en Santa Cruz.