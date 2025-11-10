¿Cuánto necesitaron los tucumanos para llenar un carro en el súper durante octubre?

El costo de llenar un carrito de supermercado volvió a subir en octubre y Tucumán no fue la excepción. Según un relevamiento de la consultora Analytica, una familia tipo necesitó $770.951 para cubrir su consumo mensual en alimentos y bebidas, lo que representa un aumento del 3,1% respecto del mes anterior.
El estudio, denominado “El Changuito Federal”, compara el costo de los mismos productos de primeras marcas en todas las provincias, garantizando igualdad de condiciones para analizar la evolución de los precios. Se trata de una canasta diseñada para reflejar el consumo mensual de la clase media, tomando como referencia los salarios promedio informados por el Ministerio de Capital Humano, actualizados según el índice de salarios hasta agosto y la inflación de septiembre y octubre.
El informe destaca que las provincias patagónicas fueron las más afectadas por los incrementos. Tierra del Fuego (+5,3%), Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y Santa Cruz (+3,7%) lideraron el ranking de subas, mientras que las menores variaciones se observaron en Jujuy (+1,7%), Formosa (+1,4%) y Misiones (+1,1%).
Dentro del “changuito”, el aceite de girasol volvió a ser uno de los productos con mayores aumentos, con subas de entre 4% y 6% en todo el país. Las más pronunciadas se registraron en CABA (+6,3%), Entre Ríos (+6,4%) y San Luis (+6,6%). Los lácteos también impulsaron la inflación, con aumentos de entre 2% y 4% en productos como queso crema y yogur bebible, que treparon hasta el 5,2% en Santa Cruz.
En contraste, los huevos fueron de los pocos artículos que se mantuvieron estables, salvo en Tucumán y Santiago del Estero, donde los aumentos rondaron el 1%. Este dato, aunque menor, refleja que incluso los productos con menor volatilidad no lograron escapar al incremento general de los precios.
El relevamiento confirma que los changuitos más caros siguen concentrándose en el sur del país: llenar la canasta cuesta $834.177 en Santa Cruz, $829.597 en Chubut y $822.066 en Tierra del Fuego. En cambio, los valores más bajos se registraron en provincias del norte, como Chaco ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815).
Analytica también analizó la evolución mensual y determinó que los mayores aumentos absolutos se produjeron en Tierra del Fuego (+$45.544), La Pampa (+$42.392) y Chubut (+$39.373), mientras que los menores se observaron en Formosa (+$14.112), Neuquén (+$13.930) y San Luis (+$4.572). En Tucumán, la variación fue de $23.800.
Según la consultora, las diferencias entre regiones se explican por la disparidad del costo de vida y del nivel salarial. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, es a la vez la región que tiene los salarios más elevados. Santa Cruz, por ejemplo, presenta la canasta más cara del país, pero también el segundo mayor salario promedio del sector privado, detrás de Neuquén.
En el otro extremo, el Noreste Argentino exhibe los precios más bajos, aunque con los ingresos más reducidos. Allí, el costo del changuito representa el 29,5% de dos salarios promedio, un porcentaje superior al de las provincias patagónicas, donde esa proporción baja al 15,7%. En el caso de Tucumán, el impacto sobre el bolsillo sigue siendo considerable, en un contexto de inflación persistente que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares.