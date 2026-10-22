La calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán

Un nuevo foro de la Fundación META Tucumán va responder con datos a una pregunta recurrente y que se hace siempre en la provincia: ¿qué es ese olor? La jornada que se realizará el hoy por la mañana en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). El evento se desarrollará por invitación debido a la capacidad del espacio y a la dinámica de trabajo prevista, pero quienes quieran participar pueden pedir uno de los lugares disponibles a través de las redes sociales de META Tucumán. En simultáneo, habrá una transmisión gratuita por su canal institucional de YouTube.
En el encuentro se presentarán datos de sensores, paneles con especialistas y un laboratorio ciudadano para que los asistentes puedan intercambiar ideas y trabajar propuestas.
El inicio estará a cargo de María Marta Sáez, de la organización Breathe 2 Change, quien presentará mediciones tomadas con sensores instalados en distintos puntos de la provincia. Luego, dos paneles reunirán a representantes de organismos públicos, la universidad, el sector productivo y organizaciones vinculadas con el ambiente.
Entre los temas a tratar estarán las quemas de cañaverales y el olor a cachaza en las cercanías de los ingenios, y qué tratamiento darle a los restos de poda y de las plantaciones de limón. Se hablará de alternativas como el compostaje, la trituración, el aprovechamiento de esos residuos, su incorporación al suelo o su posible uso energético. El debate también incluirá la quema de basura, hojas y pastizales.
Paneles
El primer panel estará orientado a analizar las dimensiones del problema y sus consecuencias. Participarán Facundo Moreno, de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán; Rodrigo Marañón, de la UNT-Conicet; y Ezequiel Mateo, de Transener.
El segundo se centrará en experiencias y posibles soluciones. Allí estarán Germán Latina, del Ingenio Santa Rosa; Manuel Ponce, de la Mesa de Gestión Ambiental; y Juan Uribarri, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Martín Szlosberg adelantó que la organización también está convocando a referentes de la actividad cañera y citrícola, pequeños y grandes productores, bomberos voluntarios y organizaciones territoriales. La idea es que puedan participar sectores con distintas experiencias y responsabilidades.
La intención es que se identifiquen problemas concretos, e difundan experiencias que ya están dando resultados y se construyan propuestas posibles de implementar en Tucumán. “Queremos que sea el punto de partida de una agenda de trabajo compartida, que el foro no termine cuando se apagan los micrófonos”, concluyó Szloberg.