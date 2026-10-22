La calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán

Un nuevo foro de la Fundación META Tucumán va responder con datos a una pregunta recurrente y que se hace siempre en la provincia: ¿qué es ese olor? La jornada que se realizará el hoy por la mañana en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). El evento se desarrollará por invitación debido a la capacidad del espacio y a la dinámica de trabajo prevista, pero quienes quieran participar pueden pedir uno de los lugares disponibles a través de las redes sociales de META Tucumán. En simultáneo, habrá una transmisión gratuita por su canal institucional de YouTube.