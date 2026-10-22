SociedadActualidad

La calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán

El encuentro “¿Tucumán respira?” debatirá alternativas a las quemas de caña

EJE. Los paneles reunirán a representantes de organismos públicos.
EJE. Los paneles reunirán a representantes de organismos públicos.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Un nuevo foro de la Fundación META Tucumán va responder con datos a una pregunta recurrente y que se hace siempre en la provincia: ¿qué es ese olor? La jornada que se realizará el hoy por la mañana en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). El evento se desarrollará por invitación debido a la capacidad del espacio y a la dinámica de trabajo prevista, pero quienes quieran participar pueden pedir uno de los lugares disponibles a través de las redes sociales de META Tucumán. En simultáneo, habrá una transmisión gratuita por su canal institucional de YouTube.

En el encuentro se presentarán datos de sensores, paneles con especialistas y un laboratorio ciudadano para que los asistentes puedan intercambiar ideas y trabajar propuestas.

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

El inicio estará a cargo de María Marta Sáez, de la organización Breathe 2 Change, quien presentará mediciones tomadas con sensores instalados en distintos puntos de la provincia. Luego, dos paneles reunirán a representantes de organismos públicos, la universidad, el sector productivo y organizaciones vinculadas con el ambiente.

Entre los temas a tratar estarán las quemas de cañaverales y el olor a cachaza en las cercanías de los ingenios, y qué tratamiento darle a los restos de poda y de las plantaciones de limón. Se hablará de alternativas como el compostaje, la trituración, el aprovechamiento de esos residuos, su incorporación al suelo o su posible uso energético. El debate también incluirá la quema de basura, hojas y pastizales.

Paneles

El primer panel estará orientado a analizar las dimensiones del problema y sus consecuencias. Participarán Facundo Moreno, de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán; Rodrigo Marañón, de la UNT-Conicet; y Ezequiel Mateo, de Transener.

La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán

La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán

El segundo se centrará en experiencias y posibles soluciones. Allí estarán Germán Latina, del Ingenio Santa Rosa; Manuel Ponce, de la Mesa de Gestión Ambiental; y Juan Uribarri, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Martín Szlosberg adelantó que la organización también está convocando a referentes de la actividad cañera y citrícola, pequeños y grandes productores, bomberos voluntarios y organizaciones territoriales. La idea es que puedan participar sectores con distintas experiencias y responsabilidades.

“Tucumán, ¿respira?”: el foro que pondrá el foco en la quema y la calidad del aire

“Tucumán, ¿respira?”: el foro que pondrá el foco en la quema y la calidad del aire

La intención es que se identifiquen problemas concretos, e difundan experiencias que ya están dando resultados y se construyan propuestas posibles de implementar en Tucumán. “Queremos que sea el punto de partida de una agenda de trabajo compartida, que el foro no termine cuando se apagan los micrófonos”, concluyó Szloberg.

Temas TucumánMeta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán

La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Cáncer de mama en Argentina: cuatro de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se realizan mamografías regularmente

Cáncer de mama en Argentina: cuatro de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se realizan mamografías regularmente

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Lo más popular
Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo
1

Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo

Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas
2

Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas

Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan
3

Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan

Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá
4

Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá

In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites
5

In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites

Ranking notas premium
Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
1

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado
2

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema
3

Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema

Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo
4

Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo

La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia
5

La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia

Más Noticias
Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Milei llegó a España entre críticas y ausencias

Milei llegó a España entre críticas y ausencias

El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

Certamen audiovisual “Un corto para la historia”: hasta mañana se puede votar

El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

El Festival de Artes Visuales busca involucrar al público en la política cultural

Comentarios