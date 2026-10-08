“Tucumán, ¿respira?”: el foro que pondrá el foco en la quema y la calidad del aire
Resumen para apurados
- Meta Tucumán realizará en las próximas semanas el foro “Tucumán, ¿respira?” para visibilizar la quema de cañaverales y basura que afecta el aire y la salud en la provincia.
- El evento contará con datos de la fundación Breathe 2 Change y reunirá a funcionarios, productores y bomberos para analizar las fallas de control estatal y prácticas agrícolas.
- El debate busca generar un cambio cultural y una hoja de conclusiones para que el Estado implemente medidas de sanción, educación y prevención ambiental a largo plazo.
La quema de campos y residuos es una práctica arraigada en Tucumán que año tras año deteriora la calidad del aire y afecta la salud de toda la población. Para visibilizar ese problema, Meta Tucumán realizará en unas semanas el foro “Tucumán, ¿respira?”, un encuentro que reunirá a productores, funcionarios, bomberos voluntarios, especialistas y organizaciones sociales. Francisco de Rosa, presidente de Meta Tucumán, y Carla Sirnio, miembro de la comisión directiva, presentaron en LG Play los ejes del evento.
De Rosa explicó que estos foros buscan visibilizar problemas con los que la sociedad se acostumbró a convivir. El primero fue sobre la basura en el espacio público y derivó en una mayor actividad de los municipios en torno a los basurales. El segundo abordó la seguridad vial y disparó nuevas estadísticas sobre accidentes. “Este tercer foro es algo que nos viene preocupando hace mucho: la quema en general y lo que ese aire contaminado nos genera a los tucumanos”, señaló.
Para el análisis, se apoyarán en el trabajo de la Fundación Breathe 2 Change, que instaló sensores en toda la provincia para medir la calidad del aire y vincular esos datos con la actividad productiva.
Los tres eslabones del problema
De Rosa sostuvo que la quema es un problema sistémico con tres responsables: el individuo, el productor y el Estado. En el primer caso, mencionó la costumbre de prender fuego a hojas, basura o papeles, una práctica que no elimina el problema sino que lo transforma en partículas que van al aire. En el sector productivo, distinguió entre el gran productor, que suele contar con maquinaria y cosecha tecnificada, y el pequeño, para quien quemar el cañaveral sigue siendo una decisión económica y cultural. También incluyó a la actividad citrícola, ya que los campos de limón se queman durante la poda o el recambio de plantas. Y apuntó al Estado, al que le adjudicó un rol intermitente en materia de educación, control y sanción.
Sirnio explicó que el evento será cerrado, con invitados de distintos sectores: productores, funcionarios, concejales, legisladores, medios y ciudadanía. La jornada incluirá una apertura a cargo de referentes de Breathe 2 Change, dos mesas paneles y un laboratorio de trabajo en mesas. “Buscamos una transformación cultural a partir de la participación ciudadana”, afirmó.
El foro se transmitirá en streaming a través de LA GACETA para que cualquier interesado pueda seguir los contenidos. Luego se elaborará una hoja de conclusiones y la organización seguirá impulsando actividades, aunque aclararon que el rol de dirigir las soluciones le corresponde al Estado.