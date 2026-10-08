“Tucumán, ¿respira?”: el foro que pondrá el foco en la quema y la calidad del aire

Los tres eslabones del problema

De Rosa sostuvo que la quema es un problema sistémico con tres responsables: el individuo, el productor y el Estado. En el primer caso, mencionó la costumbre de prender fuego a hojas, basura o papeles, una práctica que no elimina el problema sino que lo transforma en partículas que van al aire. En el sector productivo, distinguió entre el gran productor, que suele contar con maquinaria y cosecha tecnificada, y el pequeño, para quien quemar el cañaveral sigue siendo una decisión económica y cultural. También incluyó a la actividad citrícola, ya que los campos de limón se queman durante la poda o el recambio de plantas. Y apuntó al Estado, al que le adjudicó un rol intermitente en materia de educación, control y sanción.