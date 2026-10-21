Ameba “comecerebros”: qué síntomas deben encender las alarmas y cómo prevenirla

La muerte de un niño en Fiambalá, Catamarca, por una meningoencefalitis amebiana primaria volvió a poner bajo la lupa una infección poco frecuente, pero con una letalidad muy elevada. Frente a la preocupación que generó el caso, la infectóloga Alejandra Gaiano (MN 95088) explicó en LA GACETA cuáles son las vías de ingreso del microorganismo, qué síntomas deben encender las alarmas y por qué la prevención requiere tanto cuidados individuales como controles sobre el agua.