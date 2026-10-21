Política

El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

Ayer, Karina Milei encabezó la mesa política del Gobierno para definir la estrategia.

AGENDA. La conducción política del oficialismo evaluó los proyectos.
AGENDA. La conducción política del oficialismo evaluó los proyectos.
Por Redacción Política Hace 7 Hs

.Con Javier Milei de viaje en España, el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en la agenda parlamentaria. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó ayer una reunión de la mesa política para coordinar la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial que la Cámara de Diputados tiene prevista para hoy, desde las 12. El temario incluye seis iniciativas vinculadas con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

El encuentro se desarrolló en el despacho de Diego Santilli y contó con la participación de Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo, Ignacio Devitt, Fabián Fernández, Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo. La reunión permitió repasar las negociaciones con los bloques aliados y las posibilidades de avanzar con los proyectos incluidos en la convocatoria.

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Uno de los asuntos que genera mayores diferencias es la emergencia en discapacidad. El oficialismo parlamentario trabaja en una propuesta para responder a los reclamos del sector y conseguir acompañamiento legislativo. Sin embargo, dentro del Poder Ejecutivo persisten reparos por el impacto fiscal que podrían representar las modificaciones.

La sesión fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni y otros legisladores. Antes del inicio del debate, a las 10.30, se realizará una reunión de labor parlamentaria con las autoridades de la Cámara y los presidentes de bloque para organizar el desarrollo de la jornada.

Entre los proyectos previstos figura la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificaciones a las normas sobre expropiaciones y regularización dominial. También se tratará la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos, además de una reforma del Código Penal para incorporar disposiciones sobre vandalismo rural.

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El temario se completa con una iniciativa para transferir gratuitamente a la provincia del Chaco un inmueble del Estado nacional, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y un proyecto destinado a establecer un régimen de endeudamiento familiar.

Debate

En paralelo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda continúa el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron las partidas previstas para las universidades públicas.

Torrendell cuestionó la posición de los rectores que reclaman mayores recursos y calificó sus planteos como un “acuerdo corporativo o de casta”. El Ejecutivo contempla $7,7 billones para el sector universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. Legisladores opositores y radicales insistieron en la necesidad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

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Por otra parte, el oficialismo tampoco logró avanzar con el dictamen del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa, integrada por 133 artículos, contempla sanciones por la explotación irregular de recursos en Malvinas y reformas vinculadas con la seguridad y la inteligencia.

Unión por la Patria y Provincias Unidas solicitaron separar el tratamiento de la cuestión Malvinas del resto de las disposiciones. Ante la falta de consensos, las comisiones resolvieron postergar la discusión hasta el 27 de octubre.

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