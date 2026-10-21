El Gobierno nacional negocia apoyos para una sesión clave en Diputados

.Con Javier Milei de viaje en España, el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en la agenda parlamentaria. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó ayer una reunión de la mesa política para coordinar la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial que la Cámara de Diputados tiene prevista para hoy, desde las 12. El temario incluye seis iniciativas vinculadas con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.