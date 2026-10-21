Milei llegó a España entre críticas y ausencias

La llegada de Javier Milei a Madrid, en plena campaña para las elecciones españolas del 29 de noviembre, generó repercusiones políticas antes del inicio de sus actividades oficiales. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez utilizó su visita para cuestionar las propuestas económicas de la derecha, los principales dirigentes opositores, con quienes el mandatario argentino comparte afinidades ideológicas, no tienen previsto reunirse con él.