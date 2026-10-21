Milei llegó a España entre críticas y ausencias

La llegada de Javier Milei a Madrid, en plena campaña para las elecciones españolas del 29 de noviembre, generó repercusiones políticas antes del inicio de sus actividades oficiales. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez utilizó su visita para cuestionar las propuestas económicas de la derecha, los principales dirigentes opositores, con quienes el mandatario argentino comparte afinidades ideológicas, no tienen previsto reunirse con él.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) convirtió las políticas de Milei en un argumento electoral contra el Partido Popular (PP) y Vox. El ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó su programa económico durante un acto partidario. “La motosierra no crea ni construye nada, sólo corta y eso es lo que trae la derecha a este país”, afirmó.
Sánchez también intervino en la discusión y advirtió que un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal podría aplicar recortes en el Estado de bienestar. “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar”, escribió en X.
Pese a las coincidencias ideológicas, Milei no tiene previsto reunirse con Feijóo, presidente del PP, ni con Abascal, líder de Vox, quien lo había acompañado durante sus seis visitas anteriores. Desde el partido explicaron que Abascal continuará con sus actividades electorales en Galicia y Asturias.
En su lugar, el Presidente será recibido por Ignacio Garriga, secretario general de Vox, durante una visita a la Fundación Disenso, vinculada a esa fuerza política.
Convocatoria de protesta
La presencia de Milei también motivó una convocatoria de protesta de la agrupación kirchnerista Argentina Soberana en Madrid.
El mandatario argentino participará mañana del foro Nueva Economía y de una actividad académica en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, permanece sin confirmar una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el jueves.