El gobierno de Milei volvió a postergar los Fondos de Asistencia Laboral y ahora comenzarán en diciembre

Se trata de una nueva prórroga del sistema establecido por la Ley de Modernización Laboral. La fecha original de inicio era el 1 de junio, pero el Ejecutivo ya había trasladado su entrada en vigencia al 1 de noviembre. Con la nueva postergación, el gobierno libertario fijó el comienzo para diciembre, dentro del plazo máximo de seis meses de aplazamiento autorizado por la ley.