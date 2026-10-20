Representantes de un importante ingenio de Guatemala llegaron a Tucumán para intercambiar experiencias con el sector azucarero

“Este año recibimos a representantes de Colombia, Brasil, Costa Rica y al embajador de India, y en esta ocasión a directivos del Ingenio Magdalena de Guatemala. Se trata de países y empresas líderes en una actividad que tiene una enorme importancia para Argentina y el mundo. Que el Ipaat pueda posicionarse como un organismo de referencia dentro del país para la industria de la caña de azúcar nos llena de orgullo”, señaló.