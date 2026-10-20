Representantes de un importante ingenio de Guatemala llegaron a Tucumán para intercambiar experiencias con el sector azucarero

Resumen para apurados
- Directivos del Ingenio Magdalena de Guatemala se reunieron esta semana en Tucumán con el Ipaat e industriales locales para intercambiar experiencias sobre producción azucarera.
- El encuentro surge tras un viaje previo de empresarios locales a Centroamérica, motivados por la tecnología, los sistemas de riego y el nivel organizativo del sector guatemalteco.
- La industria tucumana busca replicar este modelo de eficiencia y articulación público-privada para elevar la competitividad de la agroindustria sucroalcoholera regional.
Representantes del Ingenio Magdalena de Guatemala, uno de los complejos azucareros más importantes de América Latina y principal productor de caña de azúcar de ese país, llegaron a Tucumán para mantener una agenda de reuniones con referentes de la actividad sucroalcoholera local.
La visita, organizada por la firma Ingenios de Tucumán SA -de Santiago Blaquier-, incluyó un encuentro con autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), orientado al intercambio de experiencias sobre producción, tecnología, innovación y desarrollo empresarial.
Durante la reunión se abordaron distintos aspectos del modelo azucarero guatemalteco, entre ellos la organización de la industria, la relación entre los ingenios y los productores cañeros, la reinversión en tecnología y los desafíos de competitividad que enfrenta el sector. También se presentó el trabajo que desarrolla el Ipaat como organismo articulador entre la industria, los productores y el Estado.
Martín Franzini, accionista de Ingenios de Tucumán SA -que adquirió en Tucumán los ingenios Concepción y La Corona- destacó la importancia del encuentro para profundizar el intercambio técnico y conocer de cerca la experiencia de la agroindustria azucarera de Guatemala.
Según explicó, el vínculo entre ambas empresas no es nuevo: representantes de la firma tucumana habían viajado meses atrás al país centroamericano y, en esta oportunidad, recibieron a la delegación guatemalteca en Tucumán.
“La industria azucarera de Guatemala es un modelo en Latinoamérica. Siempre la hemos visto como un ejemplo a seguir por el nivel de organización que logró el sector. Este intercambio nos permite compartir experiencias, analizar la evolución de los mercados y proyectar una mirada de largo plazo para la actividad”, señaló Franzini.
El directivo sostuvo que, si bien Brasil suele ser la referencia más frecuente en materia azucarera, Guatemala presenta características que considera más cercanas a la realidad argentina. En ese sentido, mencionó la estructura del sector, con pocos actores, y la organización de los mercados interno y externo, además de la relación entre los productores cañeros y los ingenios.
Franzini también destacó las inversiones realizadas por la industria guatemalteca en sistemas de riego, infraestructura fabril, tecnología y herramientas de monitoreo que permiten gestionar en tiempo real las actividades tanto en el campo como en las fábricas.
“Nuestro objetivo es aprender de modelos que han dado resultados, entender cómo lograron su crecimiento y tomar aquellas herramientas que puedan contribuir al fortalecimiento y la competitividad de la agroindustria sucroalcoholera argentina”, afirmó.
Intercambio institucional
La elección del Ipaat como sede de uno de los encuentros respondió a la intención de ampliar la perspectiva de la delegación guatemalteca e incorporar una mirada sobre el conjunto de la actividad sucroalcoholera provincial, más allá de la experiencia empresarial.
El gerente del organismo, Jorge Etchandy, destacó el intercambio de conocimientos en los planos tecnológico, científico e institucional, y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos de Tucumán con los principales actores de la agroindustria azucarera internacional.
“Este año recibimos a representantes de Colombia, Brasil, Costa Rica y al embajador de India, y en esta ocasión a directivos del Ingenio Magdalena de Guatemala. Se trata de países y empresas líderes en una actividad que tiene una enorme importancia para Argentina y el mundo. Que el Ipaat pueda posicionarse como un organismo de referencia dentro del país para la industria de la caña de azúcar nos llena de orgullo”, señaló.
Al referirse a los aspectos del modelo guatemalteco que podrían contribuir al desarrollo local, Etchandy coincidió en destacar las inversiones tecnológicas en los ingenios y en el campo, la articulación entre productores e industriales y la interacción entre el sector privado y el Estado.
“Hay mucho para aprender de la experiencia guatemalteca. Nos interesa especialmente la relación entre el cañero y el industrial, el trabajo conjunto con el Estado y la capacidad de reinvertir continuamente en tecnología e innovación. Allí es donde instituciones como el Ipaat pueden cumplir un rol clave, fortaleciendo la articulación público-privada y acompañando el desarrollo del sector”, expresó.
Etchandy también señaló que los representantes del Ingenio Magdalena valoraron el sistema de gestión de información productiva desarrollado por el instituto. “Nos brindaron una devolución muy favorable, algo que nos enorgullece y nos impulsa a seguir mejorando”, afirmó.
Por último, el gerente sostuvo que la visita forma parte de una agenda de vinculación internacional que el IPAAT busca consolidar para incorporar nuevas experiencias, promover el intercambio de conocimientos y fortalecer las relaciones institucionales.
Quiénes participaron del encuentro
Por el Ipaat estuvieron presentes el vicepresidente, Ricardo Véliz; el director, Bernabé Alzabé; el gerente, Jorge Etchandy; el jefe del Área Técnica y Operativa, Jorge Soria; y la jefa del Área de Informática y Comunicaciones, Claudia Valoy.
En representación de Ingenios de Tucumán S.A. participaron los accionistas Santiago Blaquier y Martín Franzini.
La delegación del Ingenio Magdalena de Guatemala estuvo integrada por el gerente general, Jorge Leal; el director comercial, Juan Augusto Vidal; y Fernando Guail, integrante del equipo financiero.