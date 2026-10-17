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En Tucumán, la zafra ya avanzó el 76% pese a las lluvias de octubre

Hasta el jueves, los ingenios molieron 14.994.299 toneladas de caña bruta.

Por Redacción Economía Hace 6 Hs

La zafra se vio condicionada por las inclemencias climáticas registradas durante la segunda semana de octubre, que afectaron el normal desarrollo de la cosecha y de la molienda, indica el informe realizado por los técnicos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).

En Tucumán, actualmente ocho ingenios (La Florida, Aguilares, Cruz Alta, Concepción, Famaillá, La Providencia, Santa Rosa y Marapa) se encuentran moliendo, mientras que el resto tiene paradas temporales y espera retomar sus actividades en los próximos días. Desde los ingenios señalaron que, ante la interrupción de la molienda, se aprovecha el tiempo para realizar tareas de reparación, de mantenimiento y de acondicionamiento de equipos industriales, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las plantas cuando las condiciones permitan retomar las operaciones.

Según los datos productivos informados al Ipaat por los 14 ingenios, la zafra en Tucumán, con 163 días, presenta un avance del 76% respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que es de 19,65 millones de toneladas de caña de azúcar. Hasta el 15 de octubre, los 14 ingenios han molido 14.994.299 toneladas de caña bruta.

En cuanto a la producción de azúcar físico, se registró un total de 1.169.704 toneladas. En este valor se incluyen los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios: azúcar blanco común tipo A (774.973 toneladas), azúcar crudo (231.377 toneladas), azúcar orgánico (39.424 toneladas) y azúcar refinado (123.930 toneladas).

La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 239.409.911 litros de alcohol hidratado y 149.999.737 litros de alcohol anhidro o deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

En referencia a los ingenios de Salta y de Jujuy, cuya zafra lleva 156 días desde su inicio, y de acuerdo con los datos informados al Ipaat, los cinco ingenios llevan moliendo 6.335.348 toneladas de caña bruta. Esto representa un avance de zafra del 84% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias. En cuanto a la producción de azúcar físico, se produjeron 376.269 toneladas.

La campaña de producción de alcohol avanza con cinco destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 153.773.597 litros de alcohol hidratado y 112.298.743 litros de alcohol anhidro o deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra hasta la fecha un total de 21.329.647 toneladas de caña molida bruta, y una producción de 1.545.973 toneladas de azúcar físico, 393.183.508 litros de alcohol hidratado y 262.298.480 litros de alcohol anhidro.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
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