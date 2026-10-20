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Paula Santamarina fue la máxima goleadora del Campeonato Argentino de Selecciones de hockey

La tucumana convirtió ocho goles en la categoría Ascenso y volvió a destacarse con la camiseta de la Naranja. La delantera, que sufrió una grave lesión de rodilla durante su debut con Las Leonas en 2025, ya había conseguido la misma distinción en 2024.

Paula Santamarina fue la máxima goleadora del Campeonato Argentino de Selecciones de hockey
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paula Santamarina fue la máxima goleadora del Argentino de Selecciones de hockey en Córdoba al marcar ocho tantos para Tucumán en la categoría Ascenso.
  • La delantera repitió el logro de 2024 tras superar una severa lesión de rodilla que sufrió en 2025 durante su debut con Las Leonas, alejándola meses de las canchas.
  • Aunque Tucumán no logró subir a la Zona Campeonato, la efectividad goleadora de Santamarina consolida su recuperación y la posiciona otra vez en la órbita nacional.
Resumen generado con IA

Paula Santamarina volvió a destacarse con la camiseta del seleccionado tucumano de hockey. La delantera se consagró como la máxima goleadora de la categoría Ascenso del Campeonato Argentino de Selecciones, disputado en Córdoba, después de convertir ocho tantos a lo largo de la competencia. Su actuación fue uno de los aspectos más destacados de la participación de la Naranja, que no consiguió el objetivo de regresar a la Zona Campeonato "A".

La jugadora surgida de Tucumán Rugby, que actualmente defiende los colores de River Plate en el hockey metropolitano, volvió a demostrar su capacidad ofensiva en una competencia nacional. Con la camiseta número 9, Santamarina fue una de las principales referencias del ataque tucumano y terminó el torneo en lo más alto de la tabla de goleadoras.

El reconocimiento adquiere una dimensión especial al repasar su trayectoria reciente. Santamarina ya había sido la máxima goleadora del Campeonato Argentino de Selecciones en 2024, aunque en aquella oportunidad lo consiguió mientras Tucumán competía en la máxima categoría del hockey nacional. Dos años después, volvió a quedarse con la misma distinción, esta vez en el Ascenso.

Entre ambas actuaciones atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. En 2025, durante su debut con Las Leonas, sufrió una grave lesión de rodilla que la obligó a alejarse de las canchas y afrontar un prolongado proceso de rehabilitación. La lesión interrumpió su actividad en un momento importante de su trayectoria, cuando había conseguido llegar al seleccionado argentino.

Su regreso a la competencia y, particularmente, su participación con Tucumán en Córdoba marcaron una nueva etapa después de aquella inactividad. Los ocho goles que convirtió durante el torneo le permitieron recuperar el protagonismo ofensivo que ya había mostrado antes de la lesión, tanto con la camiseta provincial como en el Campeonato Argentino de 2024.

Aunque el seleccionado tucumano no logró el ascenso a la máxima división, la actuación individual de Santamarina fue uno de los puntos destacados de su participación. La delantera volvió a convertirse en una pieza importante para el equipo y ratificó su capacidad para marcar diferencias en el área rival.

Su presente también adquiere relevancia por su vínculo con Las Leonas. Después de haber debutado con el seleccionado nacional en 2025 y atravesar la recuperación de su lesión, Santamarina volvió a sumar minutos de competencia con su provincia y a mostrar las condiciones ofensivas que la llevaron a integrar la órbita del equipo argentino.

De esta manera, la atacante tucumana cerró el Campeonato Argentino de Selecciones con ocho conquistas y una nueva distinción individual. 

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