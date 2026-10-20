Paula Santamarina fue la máxima goleadora del Campeonato Argentino de Selecciones de hockey

Paula Santamarina volvió a destacarse con la camiseta del seleccionado tucumano de hockey. La delantera se consagró como la máxima goleadora de la categoría Ascenso del Campeonato Argentino de Selecciones, disputado en Córdoba, después de convertir ocho tantos a lo largo de la competencia. Su actuación fue uno de los aspectos más destacados de la participación de la Naranja, que no consiguió el objetivo de regresar a la Zona Campeonato "A".