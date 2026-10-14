Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

El seleccionado tucumano de hockey sobre césped de damas no tardó en mostrar sus credenciales en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores que se disputa en Córdoba. En el primer turno de la jornada inaugural, a las 8.30 y en la cancha 2 del Jockey, las “Naranjas” vencieron 3-0 a la Federación Chaqueña y comenzaron el torneo de la mejor manera.