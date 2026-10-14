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Debut a la medida de las “Naranjas”: Tucumán superó 3-0 a Chaco en el Argentino de Selecciones

Luisina Migles, Paula Santamarina y Rocío Campero marcaron en el estreno en la zona D. Este jueves, las "Naranjas" se enfrentarán a Santa Fe.

ARRANQUE GANADOR. Las “Naranjas” vencieron 3-0 a Chaco en su estreno en el Argentino de Selecciones de hockey sobre césped.
ARRANQUE GANADOR. Las “Naranjas” vencieron 3-0 a Chaco en su estreno en el Argentino de Selecciones de hockey sobre césped.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán venció 3-0 a Chaco este jueves en Córdoba por la jornada inaugural del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de hockey sobre césped femenino.
  • Con goles de Luisina Migles, Paula Santamarina y Rocío Campero de córner corto, el equipo dirigido por Santiago Vargas resolvió el duelo tras un primer cuarto sin tantos.
  • El triunfo dejó a las Naranjas como líderes de la Zona D antes de medirse ante Santa Fe y Entre Ríos, en busca de avanzar de fase en el certamen nacional.
Resumen generado con IA

El seleccionado tucumano de hockey sobre césped de damas no tardó en mostrar sus credenciales en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores que se disputa en Córdoba. En el primer turno de la jornada inaugural, a las 8.30 y en la cancha 2 del Jockey, las “Naranjas” vencieron 3-0 a la Federación Chaqueña y comenzaron el torneo de la mejor manera.

Tras un primer cuarto sin goles, el equipo que dirige Santiago Vargas encontró la apertura en el segundo cuarto. A los 16 minutos, Luisina Migles Bordonaro convirtió de jugada y abrió el marcador.

La diferencia se amplió en el tercer cuarto. A los 35 minutos, Paula Santamarina, también de jugada, marcó el 2-0 y le dio tranquilidad al conjunto tucumano. La delantera, que hoy juega en River Plate, llegó a Córdoba tras ganar la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2026 con el seleccionado nacional.

Cierre de corner

En el último cuarto llegó la estocada final. A los 54 minutos, Rocío Campero aprovechó un corner corto y estableció el 3-0 definitivo, en un partido en el que Tucumán recibió dos tarjetas verdes, para Agustina Barreiro y la propia Campero, y una amarilla para su capitana, Victoria Sauze.

El resultado dejó a las “Naranjas” como únicas líderes de la zona D, ya que en el otro encuentro del grupo Santa Fe y Entre Ríos igualaron 3-3. Chaco, en tanto, quedó sin unidades.

El seleccionado volverá a presentarse este jueves a las 11.50, frente a la Asociación Santafesina, y cerrará la fase de grupos el viernes a las 10.10 ante Entre Ríos. Mientras tanto, hoy a las 18.30 será el turno de los caballeros, que debutarán ante Buenos Aires, una de las potencias del certamen.

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