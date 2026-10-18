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Sábado de alivio para el hockey tucumano: los caballeros y las damas aseguraron la permanencia en el Campeonato Argentino

El seleccionado masculino venció a San Juan por penales australianos (4-3 tras empatar 2 a 2) y garantizó su plaza en la máxima categoría para 2027, mientras que el combinado femenino goleó 5 a 1 a Catamarca para ratificar su continuidad en el Ascenso. Este domingo se despedirán del certamen frente a Tandil y Santiago del Estero, en una jornada que coronará a los campeones nacionales.

Sábado de alivio para el hockey tucumano: los caballeros y las damas aseguraron la permanencia en el Campeonato Argentino
ATAH
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

El Campeonato Argentino de Selecciones Mayores le dio un respiro al hockey tucumano en Córdoba. En los cruces de este sábado, el seleccionado masculino en la Zona Campeonato y el combinado femenino en el Ascenso consiguieron las victorias necesarias para asegurar la permanencia de cara a la próxima temporada.

En la Zona Campeonato, los caballeros de la Asociación Tucumana superaron a San Juan en la reclasificación del 5° al 8° puesto tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular. Lucas María Blanco abrió el marcador a los 17 minutos para Tucumán, pero Agustín Ceballos igualó a los 20 para los sanjuaninos. En el tercer cuarto, Alejo Germán Ignes volvió a adelantar al elenco tucumano a los 35 minutos, hasta que Lautaro Illanes Arce marcó el 2 a 2 de córner corto a los 47.

En la definición por penales australianos, Tucumán mostró mayor efectividad con las conversiones de Blanco y Gerardo Gigena y se impuso 4 a 3. Con este resultado, el conjunto provincial aseguró su plaza en la elite para 2027, evitó la reválida y jugará este domingo desde las 10.10 por el quinto puesto nacional ante Tandil, que venció 3 a 0 a Salta.

En el certamen de Ascenso, el seleccionado femenino se recuperó tras quedar al margen de la pelea principal en la fase de grupos —donde finalizó tercero en la Zona D por diferencia de gol pese a culminar invicto con 5 unidades, detrás de Santa Fe y Entre Ríos— y goleó 5 a 1 a Catamarca en el cruce por la permanencia.

La “Naranja” dominó las acciones de principio a fin con conquistas de Luisina Migles Bordonaro (a los 14 minutos), Paloma Grandi de penal (a los 25), un doblete de Paula Santamarina (a los 32 y 37) y el aporte de Clara Rocío Campero (a los 59), mientras que Malena Plaza Tolosa descontó a los 35 minutos para las catamarqueñas. El triunfo garantizó la continuidad de Tucumán en la divisional y decretó el descenso de Catamarca y Chaco al Ascenso “B”. Las tucumanas completarán su fixture este domingo a partir de las 11.50 en el clásico regional por el 13° puesto frente a Santiago del Estero, que superó por penales a Chaco tras igualar 3 a 3.

La agenda del domingo

Además de las presentaciones tucumanas, el certamen de la Confederación Argentina consagrará a los campeones de la máxima categoría: en caballeros, la final entre Buenos Aires y Córdoba se disputará a las 15.20, mientras que la definición femenina entre Buenos Aires y Litoral tendrá lugar a las 17.00.

La jornada de cierre se completará con los siguientes cruces de reclasificación:

Damas: Chaco-Catamarca, Santa Fe-Tandil, San Juan-Entre Ríos, Salta-Sudoeste de Buenos Aires, Bahía Blanca-Mar del Plata y Mendoza-Córdoba.

Caballeros: Valle del Chubut-Neuquén, Santiago del Estero-Bahía Blanca, Salta-Entre Ríos, Centro de Buenos Aires-Chaco, San Juan-Santa Fe y Mendoza-Litoral.

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