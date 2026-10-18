Sábado de alivio para el hockey tucumano: los caballeros y las damas aseguraron la permanencia en el Campeonato Argentino

La “Naranja” dominó las acciones de principio a fin con conquistas de Luisina Migles Bordonaro (a los 14 minutos), Paloma Grandi de penal (a los 25), un doblete de Paula Santamarina (a los 32 y 37) y el aporte de Clara Rocío Campero (a los 59), mientras que Malena Plaza Tolosa descontó a los 35 minutos para las catamarqueñas. El triunfo garantizó la continuidad de Tucumán en la divisional y decretó el descenso de Catamarca y Chaco al Ascenso “B”. Las tucumanas completarán su fixture este domingo a partir de las 11.50 en el clásico regional por el 13° puesto frente a Santiago del Estero, que superó por penales a Chaco tras igualar 3 a 3.