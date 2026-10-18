Sábado de alivio para el hockey tucumano: los caballeros y las damas aseguraron la permanencia en el Campeonato Argentino
El seleccionado masculino venció a San Juan por penales australianos (4-3 tras empatar 2 a 2) y garantizó su plaza en la máxima categoría para 2027, mientras que el combinado femenino goleó 5 a 1 a Catamarca para ratificar su continuidad en el Ascenso. Este domingo se despedirán del certamen frente a Tandil y Santiago del Estero, en una jornada que coronará a los campeones nacionales.
El Campeonato Argentino de Selecciones Mayores le dio un respiro al hockey tucumano en Córdoba. En los cruces de este sábado, el seleccionado masculino en la Zona Campeonato y el combinado femenino en el Ascenso consiguieron las victorias necesarias para asegurar la permanencia de cara a la próxima temporada.
En la Zona Campeonato, los caballeros de la Asociación Tucumana superaron a San Juan en la reclasificación del 5° al 8° puesto tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular. Lucas María Blanco abrió el marcador a los 17 minutos para Tucumán, pero Agustín Ceballos igualó a los 20 para los sanjuaninos. En el tercer cuarto, Alejo Germán Ignes volvió a adelantar al elenco tucumano a los 35 minutos, hasta que Lautaro Illanes Arce marcó el 2 a 2 de córner corto a los 47.
En la definición por penales australianos, Tucumán mostró mayor efectividad con las conversiones de Blanco y Gerardo Gigena y se impuso 4 a 3. Con este resultado, el conjunto provincial aseguró su plaza en la elite para 2027, evitó la reválida y jugará este domingo desde las 10.10 por el quinto puesto nacional ante Tandil, que venció 3 a 0 a Salta.
En el certamen de Ascenso, el seleccionado femenino se recuperó tras quedar al margen de la pelea principal en la fase de grupos —donde finalizó tercero en la Zona D por diferencia de gol pese a culminar invicto con 5 unidades, detrás de Santa Fe y Entre Ríos— y goleó 5 a 1 a Catamarca en el cruce por la permanencia.
La “Naranja” dominó las acciones de principio a fin con conquistas de Luisina Migles Bordonaro (a los 14 minutos), Paloma Grandi de penal (a los 25), un doblete de Paula Santamarina (a los 32 y 37) y el aporte de Clara Rocío Campero (a los 59), mientras que Malena Plaza Tolosa descontó a los 35 minutos para las catamarqueñas. El triunfo garantizó la continuidad de Tucumán en la divisional y decretó el descenso de Catamarca y Chaco al Ascenso “B”. Las tucumanas completarán su fixture este domingo a partir de las 11.50 en el clásico regional por el 13° puesto frente a Santiago del Estero, que superó por penales a Chaco tras igualar 3 a 3.
La agenda del domingo
Además de las presentaciones tucumanas, el certamen de la Confederación Argentina consagrará a los campeones de la máxima categoría: en caballeros, la final entre Buenos Aires y Córdoba se disputará a las 15.20, mientras que la definición femenina entre Buenos Aires y Litoral tendrá lugar a las 17.00.
La jornada de cierre se completará con los siguientes cruces de reclasificación:
Damas: Chaco-Catamarca, Santa Fe-Tandil, San Juan-Entre Ríos, Salta-Sudoeste de Buenos Aires, Bahía Blanca-Mar del Plata y Mendoza-Córdoba.
Caballeros: Valle del Chubut-Neuquén, Santiago del Estero-Bahía Blanca, Salta-Entre Ríos, Centro de Buenos Aires-Chaco, San Juan-Santa Fe y Mendoza-Litoral.