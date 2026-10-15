Argentino de hockey: los "Naranjas" cayeron contra Buenos Aires y buscarán recuperarse frente a Tandil

Resumen para apurados
- En su debut en el Argentino de hockey en Córdoba, el seleccionado masculino de Tucumán cayó 5-1 ante Buenos Aires, defensor del título, tras haber iniciado en ventaja.
- Luca Dulor adelantó a Tucumán en el primer cuarto, pero el vigente campeón desgastó físicamente a los Naranjas y revirtió el marcador con contundencia.
- El equipo buscará clasificar ante Tandil y Litoral en las próximas fechas, mientras el seleccionado femenino lidera su zona tras debutar con victoria sobre Chaco.
El debut de los “Naranjas” en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de hockey sobre césped dejó un resultado adverso, aunque también algunos aspectos positivos. En el estadio Soledad García de Córdoba, el seleccionado tucumano cayó 5-1 frente a Buenos Aires, último campeón del certamen y uno de los principales candidatos a quedarse nuevamente con el título.
El equipo dirigido por José Ferreira comenzó con intensidad y logró disputar de igual a igual el primer cuarto. Incluso consiguió adelantarse en el marcador gracias a Luca Dulor, el juvenil de 17 años que integra Los Leones y viene de conquistar la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Con una arrastrada de córner corto, el defensor puso el 1-0 y alimentó la ilusión tucumana.
Sin embargo, Buenos Aires reaccionó en el segundo período y consiguió dar vuelta el resultado antes del descanso. Los “Naranjas” mantuvieron la intensidad durante buena parte del encuentro, pero el desgaste físico comenzó a sentirse y el rival terminó imponiendo su jerarquía. En el último cuarto, el conjunto bonaerense amplió la diferencia hasta establecer el 5-1 definitivo.
Lo que viene para los “Naranjas”
Tucumán buscará recuperarse este jueves, desde las 15.10, cuando enfrente a Tandil por la segunda fecha de la zona A. Su rival llega de igualar 1-1 frente al Litoral, por lo que el encuentro será importante para las aspiraciones de ambos seleccionados.
El equipo tucumano cerrará la fase de grupos el viernes, a las 18.30, contra el Litoral. El objetivo será sumar puntos para mejorar su ubicación y mantenerse en la pelea por acceder a las instancias decisivas.
Lo que viene para las “Naranjas”
El seleccionado femenino, dirigido por Santiago Vargas, comenzó con una realidad diferente. Después de vencer 3-0 a Chaco, con goles de Luisina Migles Bordonaro, Paula Santamarina y Rocío Campero, quedó como único líder de la zona D.
Este jueves, desde las 11.50, las tucumanas enfrentarán a Santa Fe, que debutó con un empate 3-3 ante Entre Ríos. El viernes, a las 10.10, completarán la primera fase frente al conjunto entrerriano.
Los cruces comenzarán el sábado y las definiciones se disputarán el domingo, cuando concluirá el certamen nacional.