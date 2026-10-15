Argentino de hockey: los "Naranjas" cayeron contra Buenos Aires y buscarán recuperarse frente a Tandil

El equipo dirigido por José Ferreira comenzó con intensidad y logró disputar de igual a igual el primer cuarto. Incluso consiguió adelantarse en el marcador gracias a Luca Dulor, el juvenil de 17 años que integra Los Leones y viene de conquistar la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Con una arrastrada de córner corto, el defensor puso el 1-0 y alimentó la ilusión tucumana.