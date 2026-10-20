El gobierno de Milei posterga el debate de la ley de Malvinas por reclamos de empresas de EEUU

Entre las modificaciones que ya se dan por encaminadas figura la revisión del artículo 111, que establece sanciones por acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. La nueva versión del texto, que ya fue compartida con los bloques aliados, eliminaría las referencias más ambiguas, en particular la expresión “campañas de desinformación”, cuestionada por entidades y referentes del periodismo por el riesgo de que pudiera afectar la libertad de expresión.