Homenaje a los ferroviarios para cerrar el Festival del Limón

La música, la danza y la historia de Tafí Viejo tendrán un lugar destacado en la 54 edición del Festival Nacional del Limón, que concluirá esta noche en el club Villa Mitre de esa ciudad (Chacabuco 539), con entradas 2x1 para los socios de Club LA GACETA.
En la jornada de cierre, la delegación local presentará el espectáculo Homenaje a los Ferroviarios, que busca reconocer a quienes dejaron una huella fundamental en la identidad taficeña mientras los talleres funcionaron. La dirección, los arreglos y la orquestación están a cargo de Quique Yance, mientras que Juan Pablo Ance asume la dirección vocal y desde esa responsabilidad conduce a Adriana Tula, Dana Quiroga, Gabriel Ibáñez, Juan Tabera y Maniela Narchi. Los instrumentos estarán a cargo de Ariel Funes Alberto y Rodrigo Molina en guitarra; Marcelo Farfán en guitarra eléctrica; Matías Lagofía en bajo; Negro Burgo en batería; Noelia Antelo en violín y Sergio El Hongo Guerrero en percusión. La danza tendrá su espacio con la participación del Ballet Huellas del Horizonte y del Limón.
La cartelera estará encabezada por Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán y Canto 4 como artistas nacionales que serán presentados por Natalia Balverdi y Claudio Juárez. La grilla de folcloristas locales la integran, entre otros, Noralía Villafañe, Tawa, Dúo Tafí, Aire Mansero y Copla y Verdad, y contarán con la animación de David Correa y Marité Gramajo. Las puertas del predio abrirán a las 20, y se dispondrán food trucks y puestos de bebida.
El festival comenzó en 1971, cuando un grupo de productores locales y socios del club anfitrión impulsaron una celebración para conmemorar la finalización de la zafra citrícola. Aquella iniciativa marcó el inicio de una tradición que logró mantenerse a lo largo de cinco décadas y que hoy constituye uno de los acontecimientos culturales más representativos de la ciudad, transformado en una cita identitaria.
Entrada libre
En tanto, también hoy será la última fecha del 54° Festival Nacional del Sulky en el Club Unión Simoca, con entrada libre y gratuita desde las 19 y una actividad que será abierta con el tradicional desfile de esos carruajes y de las agrupaciones gauchas tucumanas.
Dale Q’Va, Christian Herrera y Las Voces de Orán encabezan una cartelera que tendrá además la presencia de Los Manseros de Leocadio Torres, La Yunta, Amboé, Enrique Maza, Vidaleros, Los Nuevos Cantores del Alba y Los Fronterizos, en un encuentro entre el folclore norteño con los ritmos populares bailables, que contará también con el aporte humorístico de Marcelo El Coto y la danza de academias tradicionalistas del folclore regional.
Alternativas
La agenda folclórica incluye un nuevo encuentro de formación impulsado por Malamba. La Obradora tendrá lugar desde las 11 en la Sociedad Francesa (San Juan 751) con el taller de malambo norteño dictado por Ana Darelli; seguido a las 14.30 con la danza fusión “Raíz mestiza” coordinado por Evangelina Sánchez y un cierre a las 16.30 con el laboratorio de composición “Bombo, cuerpo, cosas que bailan”, a cargo de Luján Arroyo.
Desde las 13, Gustavo Guaráz presentará su recital “Madres que cantan y bailan” en Casa Croix (avenida Aconquija 3.411, El Corte, Yerba Buena), acompañado por Lucho Aragón, Carolina Lozano y Omar Salazar.
En el circuito de las peñas de la capital también habrá actividad. Raíces de Amor, Manu Ruiz, La Huella y La R’Junta visitarán La Escondida (Miguel Lillo 234); mientras que Más que 2 y Tafinando compartirán el escenario de El Cardón (Las Heras 50), con un repertorio especial para las madres, y hasta el Bar Las Heras (Las Heras 312) llegará Senderos. Pedro Sisali y Carperos, con Los Pimpis de Termas como invitados, se anuncian en La Casa de Yamil (España 153). Melina Cabocota, Luis Lobo, Alhma y Javier Jiménez estarán en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre); y Sureños en La 9 (9 de Julio 345).