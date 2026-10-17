Homenaje a los ferroviarios para cerrar el Festival del Limón

En la jornada de cierre, la delegación local presentará el espectáculo Homenaje a los Ferroviarios, que busca reconocer a quienes dejaron una huella fundamental en la identidad taficeña mientras los talleres funcionaron. La dirección, los arreglos y la orquestación están a cargo de Quique Yance, mientras que Juan Pablo Ance asume la dirección vocal y desde esa responsabilidad conduce a Adriana Tula, Dana Quiroga, Gabriel Ibáñez, Juan Tabera y Maniela Narchi. Los instrumentos estarán a cargo de Ariel Funes Alberto y Rodrigo Molina en guitarra; Marcelo Farfán en guitarra eléctrica; Matías Lagofía en bajo; Negro Burgo en batería; Noelia Antelo en violín y Sergio El Hongo Guerrero en percusión. La danza tendrá su espacio con la participación del Ballet Huellas del Horizonte y del Limón.