Golpearon a un peatón para robarle el celular y la billetera en sur de la capital

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino calificó provisoriamente el episodio como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en calidad de coautores. La Fiscalía solicitó que los tres imputados permanezcan bajo prisión preventiva hasta el 6 de noviembre, con el argumento de que la medida resulta necesaria para avanzar con la investigación y producir evidencias.