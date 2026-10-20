Seguridad

Golpearon a un peatón para robarle el celular y la billetera en sur de la capital

Tres hombres fueron imputados por el violento asalto. La Justicia dispuso prisión preventiva para dos de ellos y arresto domiciliario con pulsera electrónica para el tercero.

Audiencia virtual. MPF
Audiencia virtual. MPF
Por Redacción Seguridad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tres hombres asaltaron y golpearon a un peatón el domingo en la capital tucumana para robarle el celular y dinero; los agresores fueron detenidos e imputados.
  • La víctima intentó refugiarse en un comercio, pero al salir fue interceptada, derribada y agredida a golpes en banda. La policía capturó a los sospechosos horas más tarde.
  • La Justicia dictó prisión preventiva para dos de los acusados y arresto domiciliario para el tercero hasta el 6 de noviembre, mientras la Fiscalía avanza con la investigación.
Resumen generado con IA

Un peatón fue golpeado por tres hombres que lo interceptaron en la calle, lo arrojaron al piso y le robaron el celular y la billetera con $17.000. El violento episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 7.30, en calle Florida, entre Bernabé Aráoz y avenida Alem, en la capital tucumana.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima caminaba por la zona cuando los tres acusados lo llamaron. Por temor, el hombre ingresó a un negocio y, al salir, fue interceptado por dos de ellos, quienes le exigieron que entregara su teléfono.

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Ante su negativa, el tercer sospechoso lo habría sujetado por la espalda y arrojado al piso. Luego, los tres lo golpearon con puños y le provocaron lesiones que aún deben determinarse. Tras sustraerle el celular y la billetera, escaparon con rumbo desconocido.

Los sospechosos fueron aprehendidos ese mismo domingo, alrededor de las 11.30, luego de que efectivos policiales que circulaban por la intersección de Bernabé Aráoz y Roca fueran alertados por el damnificado.

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Prisión y arresto domiciliario

Este martes 20 de octubre, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, formuló cargos contra Matías Exequiel Soria, de 30 años; Marcos Daniel Galarza, de 21; y Gabriel Suárez, de 26, alias “Gokú”, por el hecho.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino calificó provisoriamente el episodio como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en calidad de coautores. La Fiscalía solicitó que los tres imputados permanezcan bajo prisión preventiva hasta el 6 de noviembre, con el argumento de que la medida resulta necesaria para avanzar con la investigación y producir evidencias.

Sin embargo, el juez Eduardo González hizo lugar al pedido respecto de Soria y Suárez, quienes deberán ser trasladados a una unidad penitenciaria. En el caso de Galarza, rechazó la prisión preventiva y dispuso el arresto domiciliario, con colocación previa de una pulsera electrónica.

Las medidas de coerción impuestas a los tres acusados tendrán vigencia hasta el 6 de noviembre, según informó el MPF.

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