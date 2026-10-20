Colapinto regresa a la pista en Austin: horarios y dónde ver en vivo el GP de la Fórmula 1 de Estados Unidos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará del 23 al 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, buscando recuperarse tras su doble abandono por fallas mecánicas en Singapur.
- El piloto de Alpine llega tras retirarse del sprint y la carrera previa. En el circuito de Texas cuenta con antecedentes dispares tras correr en 2024 y 2025 con Williams.
- La fecha en Austin será crucial para que la escudería francesa y el corredor argentino reviertan la mala racha, sumen puntos y recuperen protagonismo en el torneo.
Franco Colapinto tendrá competencia este fin de semana y buscará volver a sumar puntos con Alpine en la Fórmula 1, luego del mal pasado por la gira asiática. La oportunidad llegará con el Gran Premio de Estados Unidos, donde el argentino ya festejó hace dos años.
La cita será en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Para el piloto de la escudería francesa se trata de un escenario conocido, con antecedentes dispares. Terminó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo en 2025 con su actual escudería.
El objetivo inmediato del equipo Alpine será revertir la frustración de Singapur, donde sendos problemas mecánicos en su auto lo obligaron a abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera del domingo.
En territorio norteamericano, el bonaerense buscará reencontrarse con un resultado positivo.
El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1
La actividad en Austin comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta la carrera del domingo. Estos son los horarios previstos para cada sesión:
Viernes 23 de octubre
- Entrenamientos libres 1: 14.30 horas.
- Entrenamientos libres 2: 18 horas.
Sábado 24 de octubre
- Entrenamientos libres 3: 14.30 horas.
- Clasificación: 18 horas.
Domingo 25 de octubre
- Carrera principal: 17 horas.
Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos
Los fanáticos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana a través de Fox Sports y Disney+ Premium.