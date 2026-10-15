Del gatillo fácil a la legítima defensa: los cuatro casos que generaron encendidos debates

Una absolución firme

Ceferino Walter Nadal (43) murió el 24 de junio de 2020 durante un procedimiento policial realizado en Las Heras 67. Había sido señalado como sospechoso de un robo y fue perseguido por efectivos que terminaron reduciéndolo, boca abajo y esposado. El policía Christian Fernando Gómez fue acusado de haber apoyado una pierna sobre el cuello de Nadal, lo que le habría provocado una compresión que, según la acusación, causó su muerte. El caso llegó a juicio por homicidio culposo, pero en diciembre de 2025 el efectivo fue absuelto por el beneficio de la duda.