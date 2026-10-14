Seguridad

Robó una heladería, volvió cinco días después para asaltarla y los empleados lo redujeron

El primer hecho ocurrió en una heladería de avenida Néstor Kirchner al 2600, en la capital, donde robó $38.000 y dos tortas heladas. Cinco días después, regresó para intentar un nuevo asalto, pero lo inmovilizaron.

Tribunales penales. ARCHIVO
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia tucumana dictó prisión preventiva para un hombre que asaltó una heladería y fue reducido por los empleados al volver a robar cinco días después.
  • Tras sustraer dinero y tortas heladas el 3 de octubre, el acusado regresó al local el 8 de octubre, pero el personal notó que portaba un arma de utilería y lo inmovilizó.
  • El imputado permanecerá detenido durante 20 días mientras la fiscalía avanza con las medidas de prueba por robo agravado en grado de tentativa y riesgos procesales.
Resumen generado con IA

Un hombre quedó bajo prisión preventiva por 20 días, acusado de asaltar una heladería del sur de la capital tucumana. Después de robar en un primer momento, el imputado regresó cinco días después para intentar cometer un nuevo ataque. En el segundo episodio, sin embargo, los empleados advirtieron que el arma que exhibía era de utilería y lo redujeron.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor. En la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios representó al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Durante la audiencia, el representante del MPF relató las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y solicitó que fuera declarada legal y legítima. Además, formuló cargos por robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y robo en concurso real con robo con arma de fuego de utilería en grado de tentativa, en calidad de autor.

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La Fiscalía pidió prisión preventiva por 20 días, al argumentar la existencia de riesgos procesales y la necesidad de producir medidas investigativas pendientes. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar a todos los requerimientos de la acusación pública.

El primer robo y el regreso al local

El primer hecho ocurrió el 3 de octubre de 2026, alrededor de las 14.50, cuando el acusado ingresó a una heladería ubicada en avenida Néstor Kirchner al 2600, en San Miguel de Tucumán.

Según la acusación, una vez dentro del comercio, exhibió un arma de fuego que llevaba a la altura de la cintura y amenazó a una de las víctimas. Luego se apoderó de $38.000 de la caja registradora y de dos tortas heladas, antes de escapar.

Cinco días después, el 8 de octubre, cerca de las 14, el mismo hombre regresó al establecimiento. En esta oportunidad, mediante amenazas con una réplica o arma de utilería, exigió a los empleados que le entregaran el dinero de la caja.

Sin embargo, los trabajadores advirtieron que el elemento que exhibía no era un arma de fuego operativa. Entonces lo redujeron y solicitaron auxilio policial, lo que derivó en su aprehensión y en el avance de la investigación judicial.

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