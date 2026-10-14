Robó una heladería, volvió cinco días después para asaltarla y los empleados lo redujeron

Durante la audiencia, el representante del MPF relató las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y solicitó que fuera declarada legal y legítima. Además, formuló cargos por robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y robo en concurso real con robo con arma de fuego de utilería en grado de tentativa, en calidad de autor.