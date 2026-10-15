Del gatillo fácil a la legítima defensa: los policías que mataron a presuntos asaltantes y fueron absueltos

En los últimos años, también se registraron episodios en los que integrantes de las fuerzas de seguridad mataron a presuntos delincuentes durante intentos de robo. En los casos que llegaron a juicio y se analizan en este informe, ninguno fue condenado por la muerte de los sospechosos. Sin embargo, hubo un efectivo que recibió una pena de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo, después de que uno de sus disparos acabara con la vida de un joven que no tenía ninguna vinculación con el asalto.