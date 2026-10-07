Tarta de avena y coco: la receta saludable sin harinas ni azúcar para la merienda

Al sumar el coco rallado y la pasta de maní, la preparación se enriquece con grasas insaturadas de buena calidad y proteínas que prolongan la sensación de saciedad. Además, al estar endulzada con stevia y dulce de leche sin azúcar, es un plato apto para quienes buscan reducir las calorías de su dieta o evitar los azúcares añadidos en el día a día.