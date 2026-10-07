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Tarta de avena y coco: la receta saludable sin harinas ni azúcar para la merienda

a tarta de avena y coco es una opción nutritiva, práctica y de rápida cocción que reemplaza las harinas refinadas por granos enteros.

Cómo preparar tarta de coco saludable.
Cómo preparar tarta de coco saludable. (Imagen Web)
Hace 7 Min

La tarta de avena y coco es una excelente alternativa para disfrutar de una merienda dulce sin descuidar los hábitos alimenticios. Reemplazar las harinas blancas refinadas por avena de grano entero aporta una importante dosis de fibra soluble, la cual ayuda a regular el colesterol y promueve un tránsito intestinal saludable. Asimismo, este cambio ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre, brindando energía sostenida y evitando los picos de ansiedad por comida azucarada.

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Al sumar el coco rallado y la pasta de maní, la preparación se enriquece con grasas insaturadas de buena calidad y proteínas que prolongan la sensación de saciedad. Además, al estar endulzada con stevia y dulce de leche sin azúcar, es un plato apto para quienes buscan reducir las calorías de su dieta o evitar los azúcares añadidos en el día a día.   

Una opción accesible para simplificar la cocina casera

Más allá de sus propiedades nutricionales, la gran virtud de este postre reside en su extrema practicidad. No requiere amasar ni dominar técnicas avanzadas de repostería: la base se une en minutos dentro de un bowl y se moldea con facilidad en cualquier tartera, cocinándose en el horno en tiempo récord.

Esta nutritiva receta de tarta de avena y coco fue publicada en la red social Instagram por el creador de contenido y entrenador Pablo Champagne, referente de la cuenta @airisfit. 

Paso a paso para preparar la tarta de avena y coco

Ingredientes

  • Para la base: 2 tazas de avena, 2 huevos, 1 cucharada de extracto de vainilla y 2 sobres de stevia.   
  • Para el relleno: 2 cucharadas de dulce de leche sin azúcar y 2 cucharadas de mantequilla de maní.   
  • Para el arenado: 1 taza de coco rallado, 1 huevo y 1 cucharada de extracto de vainilla.  

1. Armar y hornear la base: En un recipiente, mezclar la avena, los 2 huevos, la cucharada de extracto de vainilla y la stevia hasta unificar. Volcar sobre una tartera de 20 cm previamente engrasada, acomodar dando forma a la base y los bordes, y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos.   

2. Preparar el relleno: Mezclar en un tazón el dulce de leche sin azúcar con la mantequilla de maní hasta obtener una crema maleable.   

3. Elaborar el arenado: En otro bowl, integrar el coco rallado junto con el huevo y la cucharada de extracto de vainilla.   

4. Armar y dorar: Retirar la base precocida del horno, untar con el relleno de dulce de leche y mantequilla de maní, y cubrir con el arenado de coco. Llevar nuevamente al horno a 200 °C por 5 minutos o hasta que la cubierta se dore ligeramente por encima.

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