¿Pensás estudiar Psicología? La Facultad propone conocer la carrera desde adentro

Elegir Psicología no tiene por qué empezar mirando solamente el plan de estudios, ya que la Facultad de Psicología de la UNT abrió un ciclo para quienes piensan ingresar en 2027 y quieren conocer cómo es realmente la carrera, recorrer la facultad, hablar con estudiantes y hasta participar de clases antes de anotarse.