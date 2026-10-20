¿Pensás estudiar Psicología? La Facultad propone conocer la carrera desde adentro

Resumen para apurados
- La Facultad de Psicología de la UNT lanzó en Tucumán el ciclo 'Hoja de Ruta' durante octubre para que futuros ingresantes conozcan la carrera desde adentro.
- Organizada por el Sistema de Tutorías, la iniciativa incluye presenciar clases reales, recorrer instalaciones y participar en charlas de orientación vocacional.
- El programa busca reducir la deserción inicial y facilitar la transición de la secundaria a la vida universitaria ante los desafíos pedagógicos actuales.
Elegir Psicología no tiene por qué empezar mirando solamente el plan de estudios, ya que la Facultad de Psicología de la UNT abrió un ciclo para quienes piensan ingresar en 2027 y quieren conocer cómo es realmente la carrera, recorrer la facultad, hablar con estudiantes y hasta participar de clases antes de anotarse.
La propuesta se llama Hoja de Ruta Universitaria y reúne cuatro actividades durante octubre. El primer encuentro ya se realizó el sábado 17, pero todavía quedan tres instancias para quienes quieran acercarse a la carrera.
Ser estudiante de Psicología por un día
La actividad más práctica se desarrollará del 19 al 23 de octubre y los ingresantes podrán participar de una clase teórica, una clase práctica, recorrer las instalaciones de la Facultad y conversar con estudiantes que ya cursan la carrera.
Para participar de “Estudiante de Psicología por un Día” es necesario completar previamente un formulario de inscripción habilitado por la Facultad.
Cómo participar
Las actividades forman parte del Ciclo de Aspirantes a Psicología 2027 impulsado por el Sistema Institucional de Tutorías Académicas de la Facultad.
Para la experiencia “Estudiante de Psicología por un Día” hay que completar el formulario oficial publicado por la Facultad (www.psicologia.unt.edu.ar) en la sección de "Novedades".
Las otras actividades se realizarán en el Anfiteatro Olga Doz de Plaza, dentro de la Facultad de Psicología de la UNT.
Un espacio para preguntar sin filtros
El siguiente encuentro será el sábado 24 de octubre, de 10 a 12.30, en el Anfiteatro Olga Doz de Plaza.
La actividad se llama “Dudas sin Filtros” y está pensada como un espacio de intercambio directo para preguntar sobre la carrera y conocer de primera mano la experiencia de quienes ya la transitan.
Ahí pueden aparecer dudas bastante concretas: cómo se cursa, qué cambia respecto de la secundaria, qué dificultades suelen aparecer al comenzar o cómo es la dinámica cotidiana
Cómo estudiar un texto de Psicología
El ciclo cerrará el sábado 31 de octubre, también de 10 a 12.30, con el taller “Estudiar un Texto de Psicología”.
La propuesta busca familiarizar a futuros ingresantes con una de las tareas centrales de la carrera: leer y trabajar con textos universitarios. El encuentro también será en el Anfiteatro Olga Doz de Plaza.
También hubo un debate sobre Psicología e inteligencia artificial
La primera actividad del ciclo se realizó el sábado 17 y llevó como pregunta “¿Por qué elegir estudiar Psicología en tiempos de Inteligencia Artificial?”.
Durante el encuentro se trabajó sobre cómo las transformaciones tecnológicas pueden modificar preguntas y escenarios profesionales, sin reducir la elección de la carrera a los cambios que trae la IA.