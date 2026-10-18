Alfedo Miroli: “El cambio climático está produciendo variantes genéticas”

- Variantes genéticas con alteraciones en el reloj circadiano. Es el reloj biológico que tienen todas las células de todos los seres vivos, para poder organizar sus funciones en ciclos de 24 horas. El aumento o disminución de la luz solar es la guía para este reloj. El cambio en los patrones de luz y de temperatura ambiental, está modificando los ritmos biológicos del mosquito. Han surgido variantes con polimorfismos en los genes productores de la proteína PER y de la proteína TIM. PER es una proteína que va aumentando en el citoplasma de todas las células durante la noche; y TIM es otra proteína, que se une a PER durante el día y así, juntas, pueden volver al núcleo y allí bloquear la actividad del gen que produce PER cerrando el ciclo, hasta que a la noche vuelva a comenzar. El premio Nobel de Medicina 2017 fue otorgado a los científicos estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, por el descubrimiento de PER y de TIM. Las variantes genéticas que están surgiendo permiten que el mosquito extienda sus horas de actividad, de picadura y de apareamiento hacia momentos más frescos del día o incluso durante la noche y hasta en entornos urbanos con gran iluminación artificial, por ejemplo, plazas con luces LED.